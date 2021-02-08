جدة - نرمين السيد - مثل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، اليوم الإثنين، فى محاكمات قضايا الفساد المعروفة بـ "الملف 4000"، نافيًا الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك قبل حوالى 6 أسابيع من الانتخابات العامة.





ورد نتنياهو على لوائح الاتهام الموجهة إليه، نافيا ارتكابه لتلك الجرائم، وذلك من خلال منصة الاتهام وسط حراسة مشددة. ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، مثل متهمون آخرون فى قضايا الفساد التى يحاكم عليها رئيس الوزراء بتهم تقديم الرشوى. وكانت المحكمة الإسرائيلية رفضت طلبًا من نتنياهو بأن يمثله فريق الدفاع فقط، وطالبت بحضوره الشخصى، لتكون المرة الثانية التى يمثل فيها نتنياهو بشخصه أمام المحكمة. وتتضمن اتهامات "الملف 4000" تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. فيما احتشدت تظاهرة ضد نتنياهو أمام مبنى المحكمة المركزية فى القدس، وسط انتشار أمنى مكثف للشرطة الإسرائيلية التى نصبت الحواجز أمام المتظاهرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيناهو يمثل أمام المحكمة قبل 6 أسابيع من الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.