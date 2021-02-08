السعودية تطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، على دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وقال ابن فرحان على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، إن المملكة تؤيد وتدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مؤكدًا على دعم الرياض للحلول السياسية في كل أزمات المنطقة.
وطالب ابن فرحان المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإيرانية وتهديدها لأمن المنطقة، مضيفًا: "ندين استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية".
وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة تكاتف الدول العربية لمواجهة التحديات الجديدة.
وفيما يخص الأزمة الليبية، أعرب ابن فرحان عن ترحيب المملكة باختيار سلطة تنفيذية جديدة، منبثقة عن الحوار السياسي الليبي في جنيف.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا اليوم في القاهرة، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة مصر.
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