"عبد الحميد دبيبة".. هل يقدم مصالح الإخوان وتركيا على ليبيا؟ (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - ينظر الليبيون والمجتمع الدولي بأكمله بتفاؤل كبير للسلطة الليبية الجديدة، لكن هناك تخوفات كبيرة بأن يظل الوضع كما هو، بسبب عبد الحميد دبيبة الذي جاء رئيسا للحكومة، فهو مقرب من الإخوان وتركيا وقطر.

وتعبث تركيا بأمن استقرار ليبيا للاستيلاء على مواردها الطبيعية، وتجند المرتزقة من سوريا وغيرها وترسلهم إلى هناك، وتملأ ليبيا بالسلاح وتقيم القواعد العسكرية، وتعمل على انتشار الفوضى بتمويل ودعم من قطر، وتستغل تنظيم الإخوان والمتطرفين في تنفيذ أجندتها، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

ويعد عبد الحميد دبيبة من أبرز أثرياء مدينة مصراتة، وأدرجه البرلمان الليبي عام 2017 على قائمة ممولي الإرهاب، كما تربطه علاقة وثيقة بالملياردير الإخواني علي الدبيبة.

فهل يقدم "عبد الحميد دبيبة" مصالح الإخوان وتركيا على ليبيا؟