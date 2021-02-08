تردد تردد قناة مكسبي Mksaby TV .. القنوات المجانية المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد بايرن مينونخ

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات 11411 أفقى H 27500

موعد مباراة الأهلي ضد البايرن اليوم

أما عن موعد بث المباراة، فالمباراة تقام اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن شرف – محمد هاني

علي معلول – بدر بانون – أيمن شرف – محمد هاني خط الوسط المدافع: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات

عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات خط الوسط المهاجم: محمد مجدي قفشة – طاهر محمد طاهر.

حراسة المرمى: مانويل نوير

مانويل نوير خط الدفاع: بنيامين بافارد- بواتينج- دافيد ألابا- ألفونسو ديفيز

بنيامين بافارد- بواتينج- دافيد ألابا- ألفونسو ديفيز خط الوسط: جوشوا كيميتش- مارك روكا- مولر- كومان- جنابري

جوشوا كيميتش- مارك روكا- مولر- كومان- جنابري الهجوم: ليفاندوفسكي

تشكيل فريق الأهلي المُتوقع اليوم ضد بايرن ميونيختشكيل لاعبي بايرن ميونيخ المُتوقع ضد الأهلي

وتجدر الإشارة إلى أن قناة مكسبي الجديد 2021 من القنوات المفتوحة والمجانية والتي تبث إشارة ترددها على القمر نايل سات، فهي بدون تشفير، ويمكنكم مشاهدة شاشة القناة،والاستمتاع بما تقدمه من محتوى، يغلب علية الطابع الرياضي بمجرد تحميل إشارة بث تردد القناة على جهاز الاستقبال.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة مكسبي على النايل سات

وتجدر الإشارة إلى أن شبكات القنوات الرياضية القطرية أعلنت أيضا عن بثها المباشر لمباراة الأهلي والبايرن الألماني، وذلك بصورة مجانية ومفتوحة أيضا، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير أيضا ترددات قناة بين سبورت الرياضية القطرية، وكذلك قناة الكأس سبورت الرياضية الناقلتين مباراة الأهلي وبايرن مينوخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Atlantic Bird 2 11054 أفقي 27500 2/3 مفتوح Arabsat 2C/2D/3A 11566 أفقي 27500 2/3 مفتوح Astra 3A 11565 عمودي 27500 2/3 مفتوح تردد قناة الكأس 3 الناقلة مباراة بايرن ميونخ ضد الأهلي على نايل سات .. عرب سات القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 11919 أفقي 27500 3/4 مفتوح Arabsat 2A 12245 عمودي 27500 3/4 مفتوح تردد قناة الكأس 3 الناقلة مباراة بايرن ميونخ ضد الأهلي على نايل سات .. عرب سات وبهذا نكون قد قدمنا لكم من خلال موقعكم “ثقفني” كافة الترددات التي يمكن استقبلها على الأقمار عرب سات ونايل سات، والتي يتقوم بالبث المباشر المجاني والمفتوح لمباراة الأهلي اليوم ضد بايرن ميونخ، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD الناقلة مباراة الأهلي والبايرن اليوم