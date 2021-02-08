تردد تردد قناة مكسبي Mksaby TV .. القنوات المجانية المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد بايرن مينونخ

- 1/2
- 2/2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|النايل سات
|11411
|أفقى H
|27500
أما عن موعد بث المباراة، فالمباراة تقام اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.تشكيل فريق الأهلي المُتوقع اليوم ضد بايرن ميونيخ
- حراسة المرمي: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن شرف – محمد هاني
- خط الوسط المدافع: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات
- خط الوسط المهاجم: محمد مجدي قفشة – طاهر محمد طاهر.
- حراسة المرمى: مانويل نوير
- خط الدفاع: بنيامين بافارد- بواتينج- دافيد ألابا- ألفونسو ديفيز
- خط الوسط: جوشوا كيميتش- مارك روكا- مولر- كومان- جنابري
- الهجوم: ليفاندوفسكي
وتجدر الإشارة إلى أن قناة مكسبي الجديد 2021 من القنوات المفتوحة والمجانية والتي تبث إشارة ترددها على القمر نايل سات، فهي بدون تشفير، ويمكنكم مشاهدة شاشة القناة،والاستمتاع بما تقدمه من محتوى، يغلب علية الطابع الرياضي بمجرد تحميل إشارة بث تردد القناة على جهاز الاستقبال.تردد قناة مكسبي على النايل سات
- التردد: 11411.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل الترميز: 27500.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكات القنوات الرياضية القطرية أعلنت أيضا عن بثها المباشر لمباراة الأهلي والبايرن الألماني، وذلك بصورة مجانية ومفتوحة أيضا، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير أيضا ترددات قناة بين سبورت الرياضية القطرية، وكذلك قناة الكأس سبورت الرياضية الناقلتين مباراة الأهلي وبايرن مينوخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD الناقلة مباراة الأهلي والبايرن اليوم
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Atlantic Bird 2
|11054
|أفقي
|27500
|2/3
|مفتوح
|Arabsat 2C/2D/3A
|11566
|أفقي
|27500
|2/3
|مفتوح
|Astra 3A
|11565
|عمودي
|27500
|2/3
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat 2A
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
وبهذا نكون قد قدمنا لكم من خلال موقعكم “ثقفني” كافة الترددات التي يمكن استقبلها على الأقمار عرب سات ونايل سات، والتي يتقوم بالبث المباشر المجاني والمفتوح لمباراة الأهلي اليوم ضد بايرن ميونخ، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد تردد قناة مكسبي Mksaby TV .. القنوات المجانية المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد بايرن مينونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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