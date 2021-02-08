LINK رابط دخول منصة مدرستي schools.madrasati.sa الرسمي

منصة مدرستي هى عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية، طرحتها وزارة التربية والتعليم في السعودية لمساعدة الطلاب في إتمام عامهم الدراسي من خلال الإنترنت، نظرا للظروف التي تعرضت لها البلاد في الفترة الأخير، والتي منعت ذهاب الطلاب للمدارس لفترة طويلة، وهو مما دفع الوزارة إلى إيجاد طرق بديلة عن الدروس والمدارس وهى منصة مدرستي لمساعدة الطلاب خلال رحلتهم الدراسية، وتعتبر مدرستي من أفضل المنصات التعليمية الموجودة والتي توفر جميع الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفر لهم وسائل عديدة يمكنهم من خلالها فهم المناهج الدراسية بدلا من الدروس الخصوصية.

منصة مدرستي

تعددت مميزات منصة مدرستي التي قامت وزارة التربية والتعليم طرحها في الفترة الأخيرة، حيث أنها كانت تسعى إلى مساعدة الطلاب لاستكمال دراستهم بدون توقف، وعملت على توفير وسائل عديدة لكى تساعدهم في ذلك، كما أن هذه المنصة كانت تشمل على عدة مميزات جعلتها من أنجح المنصات التعليمية ومنها:

توفر منصة مدرستي فيديوهات تقوم بشرح المناهج الدراسية الموجودة لدى الطلاب، ولكافة المراحل التعليمية المختلفة، لكى تساعدهم على فهمها بسهولة وتقوم بتعويضهم عن الذهاب للمدارس والدروس الخصوصية.

تعمل منصة مدرستي خلال اليوم كاملا ويمكن للطالب أن يستعين بها في أي وقت من اليوم.

يدخل الطالب علي مدرستي من خلال التسجيل عليها والتصفح من خلالها لمعرفة الخدمات التي تقدمها والاستفادة منها خلال العام الدراسي.

من خلال مدرستي يمكن أن يتواصل الطالب مع معلميه لطرح الأسئلة ومناقشتهم في أي مشكلة تواجههم في المنهج الدراسي بسهولة.

التسجيل على منصة مدرستي

يجب على الطالب أن يقوم بالتسجيل أولا على منصة مدرستي لكى يستطيع من الدخول عليها والاستفادة من جميع الخدمات التي تقوم بتقديمها، فهى توفر عدة خدمات تساعد الطالب خلال العام الدراسي، ومنها أنها تعمل على شرح جميع المناهج التعليمية لكافة المراحل التعليمية، من خلال فيديوهات تقوم بشرح هذه المواد يقدمها عدد كبير من الأساتذة والمعلمين الكبار، ومن خلال اتباع الطالب للخطوات التالية يمكنه التسجيل عبر المنصة:

يقوم الطالب بفتح رابط دخول منصة مدرستي والذي نستعرضه عبر هذا التقرير.

الدخول على إنشاء حساب جديد.

إدخال جميع بيانات الطالب، وكتابة الاسم كاملا، وكلمة السر.

الدخول كلمة تسجيل الدخول.

أكتب رمز التحقق الظاهر أمامك.

بعد إجراء الخطوات السابقة، يمكنك أن تقوم بتصفح المنصة ومشاهدة جميع الخدمات التي تقوم بتقديمها.

رابط منصة مدرستي

الآن يمكن لجميع الطلاب والمعلمين الدخول مباشرة على رابط منصة مدرستي التعليمية والبدء في تسجيل الدخول للمنصة، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي للطلاب والمعلمين، وحل الواجبات والاختبارات وحضور الدرس عبر المنصة الكترونياً.