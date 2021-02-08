برنامج لك البنك الأهلي السعودي جمع النقاط وأربح من خلال التسجيل في برنامج لك للمكافآت

برنامج لك البنك الأهلي السعودي عبارة عن أن العالم كله لك، تقوم فكرة هذه البرنامج بتقديم مجموعه متميزة من العروض والمكافآت والخصومات لجميع العملاء بشكل كامل، كما يقدم البنك الأهلي لك الكثير من الخيارات من اجل استرداد نقاط لك واستبدالها بنقاط من خلال برامج المكافآت الشريكة أيضاً، وذلك من خلال افضل 5 برامج مكافآت في بنوك المملكة السعودية، وذلك بعد التسجيل في برنامج لك من البنك الأهلي وبمجرد إصدار البطاقات الائتمانية أو البطاقات مسبوقة الدفع يحصل العميل على رقم عضوية في برنامج لك من البنك الأهلي وبعد ذلك يقوم عملاء البنك الأهلي بالتسجيل في برنامج لك للمكافآت من خلال استخدامهم رقم العضوية الخاصة بهم كما يمكنهم الحساب من عرض بيانات النقاط الخاصة بهم واسترداد النقاط أيضاً.

برنامج لك البنك الأهلي السعودي

برنامج لك البنك الأهلي السعودي يمكنكم من جمع النقاط وذلك مقابل كل ريال سعودي يتم إنفاقه على المتاجر الدولية والمحلية، حتي خمسة ريال سعودية في المتاجر الشريكة من خلال استخدام بطاقات الائتمان وأيضاً بطاقات الدفع المسبق فقط، بالإضافة إلي ذلك يتم اكتساب نقاط الخدمات التالية عن طريق الرسوم وسداد فواتير سداد في لك وكذلك السلفة النقدية ، كما يتم إضافة النقاط إلي الحساب وعندما يتم إرسال المعاملة خلال كشف الحساب الشهري تكون صالحة لمدة 3 سنوات بداية من التاريخ ذاته ويستطيع العملاء الربح من خلال النقاط المكتسبة من خلال البطاقات التالية.

نوعية البطاقة الإنفاق داخل المملكة الإنفاق خارج المملكة بطاقة ماستركارد وورلد ايليت نقطتان اثنان ونصف نقطة بطاقة فيزا انفينت برفليج نقطتان اثنان ونصف نقطة بطاقة ماستركارد وورلد نقطتان اثنان ونصف نقطة بطاقة فيزا انفينت نقطتان اثنان ونصف نقطة بطاقة فيزا سيجنتشر نقطتان اثنان ونصف نقطة بطاقة ماستركارد بلاتينيوم واحد ونصف نقطة نقطتان بطاقة فيزا بلاتينيوم واحد ونصف نقطة نقطتان بطاقة ماستركارد تيتانيوم نقطة واحد ونصف نقطة بطاقة فيزا بيسك نقطة واحد ونصف نقطة بطاقة ماستركارد المدفوعة مسبقا نقطة نقطة

من خلال النقاط المكتسبة من الشركاء من خلال موقع بوكينج وذلك من خلال 4 نقاط مقابل كل ريال يتم إنفاقه وتقيد النقاط بعد 8 أسابيع من تسجيل الخروج ويتم احتساب النقاط في حالة الحجز عن طريق برنامج لك قبل دخول بوكينج فقط. يتم ربح النقاط من خلال حجز الفنادق من خلال موقع روكيت ميلز وربما تصل النقاط إلي 40 ألف نقطة لأقامه ليلة وتسجل النقاط بعد تسجيل الخروج بسبعة أيام. يتم احتساب النقاط من خلال دخول البنك الأهلي برنامج لك أولاً.

برنامج لك من البنك الأهليبرنامج مكافآت لك البنك الأهلي

طريقة استبدال النقاط من خلال برنامجمكافات لك البنك الاهلي والذي يتيح للعملاء استبدال نقاط لك الخاصة بهم بالرحلات الفندقية والاقامات وتأجير السيارات والانشطة وكذلك تذاكر صالات المطارات ومن خلال الرحلات البحرية الي اي مكان في العالم من خلال موقع برنامج لك ويمكن استخدام بطاقات الاهلي لدفع الفرق وذلك في حالة عدم وجود نقاط كافية من اجل استرداد المكافات.

خيارات الاستبدال النقاط المطلوبة القيمة تأجير السيارات، الرحلات الجوية، الأنشطة، صالة المرور، الرحلات البحرية، الفنادق. 100 نقطة واحد ريال قسائم الهدايا الإلكترونية قسائم الهداية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ألفين نقطة من خمس إلي ألف نقطة بالتعاقب قسائم الهدايا التابعة للسعودية والأمارات ودبي ولبنان خمسة الأف نقطة 50 درهم أماراتي، 50 ريال سعودي، 14 دولار الاسترجاع النقدي عشرة الأف نقطة ثمانون ريال سعودي

البنك الأهلي برنامج لك

امكانية العملاء اضافة نقاطهم الي حساباتهم الاخري من خلال البرامج الشريكة وباستخدام تطبيق تحويل النقاط من خلال.