الصحة العالمية: لقاحات كورونا لا تسبب العقم ولا تحدث تغييرات فـي الحمض النووي للبشر

■ بريطانيا تؤكد فاعلية «أسترازينيكا» بعدما علقت جنوب إفريقيا استخدامه

■ ضبط 31 ألف مخالف للإجراءات الاحترازية بالسعودية

■ الكويت تمنع غير مواطنيها من دخولها

■ وفاة نائب لبناني متأثرا بكورونا

■ الجزائر تتوقع 16 مليون جرعة لقاح من «كوفاكس»

■ أميركا تعلن استخدام 41.2 مليون جرعة من اللقاحات

■ الفلبين تستعد لبدء التطعيم الأسبوع المقبل

■ الإصابات بالقارة الإفريقية تتجاوز 3 ملايين ونصف المليون

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

وصفت منظمة الصحة العالمية الافتراضات حول تسبب اللقاحات ضد فيروس كورونا في العقم بـ”الشائعات”، مشيرة إلى أن المخاوف من هذا الأمر لا أساس لها. وقالت مديرة قسم التحصين في المنظمة كيث أوبرايان، في بيان :” إن اللقاحات التي نطعم بها لا يمكن أن تؤدي إلى العقم، هذه الشائعات تدور حول لقاحات مختلفة متعددة وهي لا تتطابق مع الحقيقة”. وشددت أوبرايان على أنه “لا يوجد أي لقاح يتسبب في العقم”، مبينة أن “الأمصال مركبة من مكونات عدة لكن كل منها يتم اختباره” قبل الاستخدام. كما دحضت مسؤولة منظمة الصحة العالمية التقارير حول إمكانية أن تسفر اللقاحات ضد فيروس كورونا عن تغييرات في الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين لدى البشر، مؤكدة أن المكونات الكيميائية للأمصال لا تضر صحة الإنسان. من جهة ثانية قال إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة إنه لا توجد أدلة على أن لقاح “أسترازينيكا” لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب إفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط. وقررت جنوب إفريقيا تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا” في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في جنوب إفريقيا.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 106 ملايين و 751 ألفا و 933 حالة.

خليجيا، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب أنه تم ضبط 31 ألف مخالف للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي، وأن هناك عدم التزام بالإجراءات التي فرضتها المملكة، مؤكدا أن قرار العودة إلى نظام منع التجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بيد أفراد المجتمع؛ وإذا ما دعت الحاجة فسيتم إقرار ذلك. بدورها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 9 حالات وفاة و 2798 إصابة جديدة بالفيروس، وفي الكويت ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني على “تويتر” مساء الأحد أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول الكويت اعتبارا من الأحد السابع من فبراير مع بعض الاستثناءات. ومن جهة ثانية توقع وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، أن يتم تطعيم جميع المستحقين من مواطني الكويت ضد فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة. في لبنان توفي النائب جان عبيد إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما. وشغل عبيد منصب وزيري التربية بين عامي 1996 و 1998، والخارجية بين عامي 2003 و2004. بدورها كشفت الجزائر أنها ستتسلم من 12 إلى 16 مليون جرعة لقاح من برنامج “كوفاكس” تكفي لـ 20% من السكان. بينما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

دوليا، قالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد19 حتى الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة. من جهة اخرى ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هناك دراسة جديدة تحذر من “مزيد من الارتفاعات” في الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن تصبح سلالة فيروس كورونا الأكثر قدرة على العدوى، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا هي السلالة المهيمنة. في بريطانيا قال وزير شؤون التطعيم ناظم زهاوي إن المملكة المتحدة في طريقها لتطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ضد الفيروس بحلول شهر مايو، حيث تلقى التطعيم ما يقرب من ألف شخص في الدقيقة عند وصول سرعة العملية إلى الذروة السبت الماضي. وقد كشفت آخر بيانات وزراة الصحة البريطانية أنه تلقى 12 مليونا و14288 بريطانيا في المجمل الجرعة الأولى من اللقاح. من جهتها قالت اليونان إنها ستمدد القيود على رحلات الطيران الداخلية والدولية حتى 15 فبرايرو22 فبراير على التوالي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. من جهته قال وزير الموارد البشرية المجري ميكلوس كاسلر عبر صفحته على فيسبوك إن المجر وافقت على اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” المضاد لكوفيد19.

آسيويا، قال مسؤولون حكوميون إن الفلبين تأمل في بدء التطعيم ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، وتهدف إلى إعطاء اللقاح لأكثر من نصف السكان بحلول نهاية العام الجاري.

على صعيد متصل أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة السمراء بلغ 3 ملايين و656 ألفا و459 حالة إصابة.