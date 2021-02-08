الأردن يحتفي بمسبار الأمل على طريقته

قرر الأردن أن يشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفال بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، الثلاثاء، على طريقته الخاصة.
وسيتم إضاءة معالم أثرية ومعمارية بارزة في العاصمة الأردنية عمّان باللون الأحمر.
وسيكتسي المدرج الروماني وجسر عبدون وفندق الرويال وشارع الوكالات وشاشات الدعاية التابعة لأمانة عمّان الكبرى باللون الأحمر، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل اليوم وغدا.
ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل، الذي انطلق في يوليو الماضي، إلى سطح المريخ، الثلاثاء.
ويسعى المسبار إلى الوصول لفهم أفضل وأشمل للغلاف الجوي للمريخ وسطحه، وسيعمل "مسبار الأمل" بشكل خاص على رسم أول خريطة لمناخ وطقس الكوكب بأكمله.
و"مسبار الأمل" يعد أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض.
وأصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار المريخ، وثالث دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر من المحاولة الأولى.
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