الادعاء يحضر "فيديو هوليوودي" لإسقاط ترامب أمام الجميع

يخطط ممثلو الادعاء في محاكمة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، إثبات أن الرئيس السابق حرض على أعمال الشغب في الكونغرس في 6 يناير، من خلال إنتاج فيديو "درامي" يضع لقطات لأعمال الشغب التي وقعت، بجانب كلمات محرضة لترامب.

وبعد عام واحد من محاكمة العزل الأولى لترامب، يواجه الرئيس الأميركي محاكمة أشد شراسة من الأولى، تنطلق الثلاثاء المقبل في مجلس الشيوخ.

وعرض المدعي العام الرئيسي، النائب الديمقراطي جيمي راسكين، معاينة لخطة المحاكمة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت الأحد.

وبدلا من الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات قضيتهم، كما هو معتاد في محاكمات العزل السابقة، قرر راسكين وزملاؤه الثمانية الذين يشكلون الادعاء اتخاذ طريقة أكثر إبداعا، وفقا للصحيفة.

ومن المتوقع أن يركز المدعون العامون على مقطع فيديو تم إنتاجه خصيصا للمحاكمة، شبهته الصحيفة بـ "فيلم أكشن ضخم"، يجمع مقاطع من الفوضى والاقتحام داخل مبنى الكابيتول، مع التعليقات التي أدلى بها ترامب والتي حرضت على اندلاع أعمال العنف.

وقالت المصادر إن الهدف من الفيديو هو تذكير المشرعين بالخوف الذي شعروا به عندما خلال الأحداث، مع قيام مئات من أنصار ترامب باقتحام مبنى الكابيتول.

وبحسب المصادر، لجأ راسكين لشركة إنتاج للفيديو، للعمل على فيديو ضخم بعد قضاء عشرات الساعات وهم يحللون لقطات لترامب.

في قلب الفيديو، ستظهر مقاطع لترامب يتحدث إلى أنصاره في تجمع حاشد خارج البيت الأبيض صباح يوم 6 يناير، حيث شجع مؤيديه على السير في مبنى الكابيتول وإيصال أصواتهم أثناء اجتماع الكونغرس للتصديق على فوز جو بايدن.

وقال ترامب: "لن نستعيد بلادنا بالضعف أبدا"، وحث مؤيديه على "القتال بجهد جهنمي".

وسيتضمن الفيديو أيضا مقاطع لمؤيدي ترامب يصفون فيها كيف تم تنشيطهم من خلال تعليقاته، وذهبوا إلى مبنى الكابيتول تحت إمرته.