وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيره الفلسطينى على هامش اجتماع الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ، لمجلس الجامعة العربية، الذى يعقد اليوم الاثنين. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد نقلى.

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