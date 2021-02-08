27 مليون إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب فى الولايات المتحدة بنسبة 0.3%، اليوم الإثنين، مقارنة بنفس الوقت من مساء أمس الأحد بتوقيت نيويورك، ما يرفع حصيلة الإصابات فى أمريكا إلى 27 مليون إصابة مؤكدة، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز.





وتأتى زيادة الإصابات على المستوى الوطنى أقل من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضى، وهو 0.4%.

وبحسب البيانات، سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات للإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 3.42 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بالوقت نفسه فى اليوم السابق.

كما شهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1% فى حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت الأحد، بإجمالى إصابات 12 ألفًا و900 حالة مؤكدة.

فيما سجلت نيويورك أكبر عدد وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتى بلغت 175 وفاة.