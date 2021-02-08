وتأتى زيادة الإصابات على المستوى الوطنى أقل من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضى، وهو 0.4%.
وبحسب البيانات، سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات للإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 3.42 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بالوقت نفسه فى اليوم السابق.
كما شهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1% فى حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت الأحد، بإجمالى إصابات 12 ألفًا و900 حالة مؤكدة.
فيما سجلت نيويورك أكبر عدد وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتى بلغت 175 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 27 مليون إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.