العراق: اعتقال 15 قيادى من تنظيم داعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الداخلية العراقية، إن مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب فى نينوى ألقت القبض على 15 من عناصر داعش فى مناطق متفرقة من المحافظة.
وأوضح البيان أن المعتقلين كانوا يعملون ضمن ما يسمى بـ "قاطع دجلة، وديوان الجند، والمعسكرات العامة وفرقتى الفرقان، والبيلاوى، والشرطة الإسلامية"، تحت كنى وأسماء مختلفة.
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