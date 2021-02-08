وزيرة الداخلية البريطانية: انخفاض مستوى التهديد الإرهابى

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل، اليوم الإثنين، إن بريطانيا تواجه الآن تهديدًا كبيرًا من الهجمات الإرهابية، إلا أنها أشارت فى الوقت ذاته إلى أنه ليس تهديدًا خطيرًا، مؤكدة تراجع مستوى التهديد الإرهابى فى المملكة المتحدة بعد تراجع الهجمات الإرهابية فى أوروبا.





وفى كلمتها لنواب مجلس العموم البريطانى، قالت باتيل، إن "هذا يرجع إلى الانخفاض الكبير فى زخم الهجمات فى أوروبا منذ تلك التى شوهدت بين سبتمبر ونوفمبر 2020"، مضيفة أن "الإرهاب يظل أحد أكثر المخاطر المباشرة والفورية على أمننا القومى". كما أشارت الوزيرة البريطانية إلى أن تصنيف التهديد الكبير لا يزال يشير إلى تهديد بمستوى مرتفع واستمرار احتمال شن هجوم فى المملكة المتحدة، مع التحلى باليقظة وإبلاغ الشرطة بأى مخاوف. ويراجع مركز تحليل الإرهاب المشترك التابع لجهاز الاستخبارات البريطانى مستويات التهديد الإرهابى فى البلاد كل 6 أشهر. يذكر أن بريطانيا شهدت ما لا يقل عن 5 حوادث عنف خطيرة وقعت بشكل منفصل فى جنوب لندن فى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضى، من بينها حادث طعن قاتل.

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