اعتقال رجل في برلين بعد تفجير قنبلة في فناء مبنى سكني

ألقت قوات الشرطة الألمانية القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا في العاصمة برلين بعد أن فجر قنبلة في باحة مبنى سكني؛ وقال مكتب المدعي العام في برلين اليوم الاثنين إنه تم العثور على تسع عبوات ناسفة أخرى في شقته.
وبعد تفجير عبوة ناسفة في 4 فبراير في باحة مبنى سكني في شوينبيرج في برلين، صدر أمر بالقبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما لارتكابه انتهاكات مختلفة لقانون المتفجرات.
وتم العثور على 9 قنابل أخرى محلية الصنع في شقته، وفقا لما قال المكتب في بيان على تويتر.
وأطلق سراح المعتقل الثاني في مكان الانفجار بعد تفتيش شقته.
وفي وقت سابق ، قالت شرطة برلين إن رجلين اعتقلا مساء يوم 4 فبراير، للاشتباه في تورطهما في الانفجار الذي وقع في فناء مبنى سكني. خلال عملية تفتيش في الفناء، تم العثور على عبوة ناسفة ثانية.
كما تم العثور على مواد كيميائية مشبوهة في منزل أحد المعتقلين.
وقالت شرطة المدينة إن التحقيق جار في جميع الاتجاهات.
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