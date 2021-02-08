القيادة المركزية الأمريكية: سنساعد السعودية في الدفاع عن نفسها بهذه الطريقة

أعلن قائد قيادة المنطقة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستساعد السعودية في الدفاع عن نفسها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية للتحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وقال "ماكينزي"، خلال مشاركته لدى المؤتمر السنوي الأول لمعهد الشرق الأوسط، إن واشنطن ستساعد السعودية في الدفاع عن نفسها من خلال المعلومات المتوفرة لديها.

وأوضح ماكينزي أن "الوجود الأمريكي في المنطقة يأتي من أجل ردع النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية يوفر لنا الفرصة لزيادة الاستقرار في المنطقة".

ولفت ماكينزي إلى أن الولايات المتحدة توفر حرية الملاحة في منطقتي مضيق هرمز وباب المندب، مضيفًا: "قمنا بتأسيس قوة بحرية من 33 دولة لتأمين تدفق التجارة ومنع الإرهاب في أعالي البحار".

وتابع: "القوة البحرية التي تم تشكيلها تضمن حرية الملاحة وتمنع أي تدخل شرير لوقف تدفق التجارة في مديق هرمز وباب المندب".

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن تنظيمي داعش والقاعدة لا يزالان يشكلان تهديدًا للولايات المتحدة، وينبغي مطاردتهما أينما كانا.

وأثنى ماكينزي على التقدم الكبير الذي أحرزته القوات الأمنية العراقية العام الماضي في دحر تنظيم داعش الإرهابي، مضيفًا: "التقدم الذي أحرزته القوات العراقية سمح للولايات المتحدة بتخفيض عدد قواتها".

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة السعودية.