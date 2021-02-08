بوتين يبحث مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن الكرملين إن بوتين ونتنياهو واصلا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، تبادل الآراء حول القضايا الملحة للأجندتين الدولية والإقليمية خاصة في ظل الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

وبحسب البيان، اتفق بوتين ونتنياهو، على استمرار الاتصالات بين روسيا وإسرائيل على مستويات مختلفة.

فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى اتصالا مع بوتين وبحث معه القضايا الإقليمية ومواصلة التنسيق الإسرائيلي الروسي إزاء التطورات الأمنية في المنطقة.