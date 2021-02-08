ألمانيا تطرد السفير الروسي في خطوة وصفتها بـ رد فعل

أفادت وكالة الأنباء الألمانية في نبأ عاجل منذ قليل بأن برلين قررت اليوم الاثنين طرد السفير الروسي لديها، في خطوة اعتبرتها رد فعل على تصرف مماثل قامت به موسكو.

قالت روسيا، الخميس الماضي، إنها طردت دبلوماسيين ألمانيين، في خطوة متبادلة بعد أن طردت برلين روسيين بسبب مقتل قائد شيشاني سابق في حديقة ببرلين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "كإجراء انتقامي، قرر الجانب الروسي إعلان أن اثنين من موظفي السفارة الألمانية في روسيا" شخصان غير مرغوب فيهما"، ومنحهما سبعة أيام لمغادرة البلاد. وأصدرت الوزارة هذا الإعلان بعد استدعاء السفير الألماني جيزا أندرياس فون جير وإصدار احتجاج دبلوماسي رسمي على الطرد "الذي لا أساس له" للدبلوماسيين الروس المقيمين في برلين. ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن هذه الخطوة "غير مبررة" وحذرت من أن برلين قد تتخذ "إجراءات أخرى" في الخلاف المتصاعد. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن تحرك موسكو "يرسل إشارة خاطئة وغير مبررة".

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