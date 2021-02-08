منافس أردوغان محرم أنجه يشكل حزبا جديدا بعد ترك حزب الشعب الجمهوري

وأعلن إنجه ، الذي حصل على 30٪ من الأصوات ضد أردوغان بنسبة 52٪ في حملة 2018 ، إنه ينفصل عن حزبه.
وقال المعارض التركي الشهير في مؤتمر صحفي في أنقرة "أنا أفترق عن أعضاء مزيفين في حزب الشعب الجمهوري، لا يمكن للمعارضة الحالية أن تتحدى السلطات، إنهم يقسمون الناس إلى قسمين، وطريقي يتعارض مع أولئك الذين يتوسلون من أجل الديمقراطية من الولايات المتحدة"
ومضى متعهدا بأن حزبه الجديد لن ينحاز أبدا إلى الائتلاف الحاكم بقيادة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
كرر إنجه ولاءه لطريق مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك وادعى أن إرثه من الجمهورية والعلمانية والقومية يتآكل بسبب القيادة الحالية.
وألقى باللوم على حزب الشعب الجمهوري في الحفاظ على أكثر من مجرد لافتة لدعم هذه المبادئ.
ورفض إنجه المزاعم القائلة إنه يقسم المعارضة، قائلاً إنه كان يعطي خيارًا معارضًا حقيقيًا للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لحزب الشعب الجمهوري بسبب عدم وجود خيار.
وهاجم أردوغان لسوء إدارة سياسته الداخلية واستخدام المعارضة والقوى الأجنبية ككبش فداء لأوجه قصوره.
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