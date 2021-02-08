تعيين الدكتور فهد آل عقران رئيسا لوكالة الأنباء السعودية

أصدر وزير الإعلام السعودي لدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارا بتكليف الدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيسًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وشغل آل عقران منصب رئيس اللجنة التنفيذية بوكالة الأنباء السعودية التي رسمت خطة تطويرية للوكالة تواكب رؤية المملكة 2030.
كما أنه عضوا في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، وعمل رئيسا لتحرير صحيفة المدينة المنورة منذ عام 2002، وعضوا بمجلس إدارة مؤسسة المدينة للصحافة والنشر.
وشغل آل عقران عددا من المناصب التي اكسبته رصيدًا من المعرفة والاحترافية والخبرات المتراكمة، حيث كلف بأمانة اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين G20، التي عقدت مؤخرًا في الرياض، وكان رئيسا للفريق الإعلامي لرؤية المملكة 2030 بوزارة الإعلام.
وعمل المسؤول السعودي رئيسًا للجنة الإعلامية العليا للقمم الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.
علاوة على ذلك، تولى آل عقران منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الصحفيين السعوديين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصحافة الخليجية.
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