طريقة منع إضافتك في مجموعات واتساب WhatsApp دون موافقتك حفاظاً على الخصوصية

يعد تطبيق واتساب WhatsApp المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك من أكثر تطبيقات المراسلة شهرة بين المستخدمين، حيث يقوم باستخدامه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وهو تطبيق منتشر في جميع الدول، وقد ظهرت مؤخرًا بعض الأخبار التي تشيع قيام تطبيق الوتساب بمشاركة بيانات المستخدم مع بعض التطبيقات الأخرى مثل تطبيق فيس بوك، الأمر الذي أدى إلى غضب عارم على واتساب من قبل مستخدميه، ولكن مع ذلك يمكنك الاحتفاظ بجميع خصوصيتك بمنع المتطفلين من إضافتك في جروبات واتساب دون إذنك.

منع الأصدقاء من إضافتي مجموعات واتساب نهائياً

من المعروف أن تطبيق واتساب يمكن المستخدمين من إضافة بعضهم البعض في المجموعات ما دام أن كل وأحد منهما في قائمة جهات اتصال الآخر، وهو ما يعرف بمشكلة الإضافات الإجبارية، والتي تزعج الكثير من الأشخاص، حيث يقوم عدد من المتطفلين بإدخال المستخدمين إلى المجموعات من غير رغبة منهم، وهو أمر مزعج وغير مرغوب فيه للكثيرين، ولكن مؤخرًا قامت شركة واتساب بتوفير ميزة جديدة تعمل على منع المزعجين من إضافتهم إلي المجموعات من غير إصدار موافقة منهم، وذلك بتوفير بعض اوات الضبط من اجل منع إضافتك في مجموعات واتساب دون اذنك وهذه هى الإعدادات التي يعمل واتساب عليها.

الخيار الأول وهو الافتراضي ويعمل عليه واتساب في هذه الفترة، حيث يمكن كل شخص يمتلك رقم هاتفك من إدخالك إلى مجموعته بنقرة زر واحدة.

الخيار الثاني يمكن المشرفين مالكي المجموعة من إدخالك إلى المجموعات الخاصة بهم، ولكن يكون ذلك بعد موافقتك على الدخول إلى المجموعة، ولك الاختيار أن تقبله أو ترفضه، وهذه الخاصية تكون خاص بجهات الاتصال التي تكون متوفرة عند المسؤول.

افتح تطبيق واتساب على جوالك وادخل على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم ادخل على خيار (الإعدادات) Settings.

ادخل خيار (الحساب) Account.

ثم خيار (الخصوصية) Privacy.

ثم خيار (المجموعات) Groups.

ادخل على إضافتك للمجموعات و(جهات اتصالي).

اكتب يمكن لجميع جهات الاتصال إضافتك للمجموعات، وجهات اتصالي باستثناء بعض الأشخاص قم باختيارها.

ثم قم بتحديد الاختيار الثالث.

طريقة منع أصدقائك من إضافتك في جروبات واتساب

وبعد أن تقوم بتطبيق هذه الخطوات لن يتمكن أي شخص من اضافتك إلى المجموعة الخاصة به دون موافقة منك.