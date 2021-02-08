كيف اشحن سوا | معرفة جميع الطرق المتاحة لشحن سوا بكل سهولة 2021

يعتبر سؤال كيف اشحن سوا من أهم الأسئلة التي تشغل بال العديد من العملاء المشتركين في شركة الاتصالات السعودية stc، حيث عملت شركة STC على توفير كثير من طرق الشّحن لعملائها الذين يستخدمون شرائح سوا، حيث أتاحت العديد من الطرق التي يمكن من خلالها شحن الرصيد بشكل إلكتروني، يمكن استخدامها في أي وقت ومن أي مكان ليتمكن المستخدم من شحن الرصيد في دقائق معدودة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على جميع الطرق التي وفرتها الشركة لشحن البطاقة.

كيف اشحن سوا

يبحث جميع عملاء شركة الاتصالات السعودية اس تي سي عن كيف اشحن سوا بدون بذل أي جهد أو تضيع وقت، حيث تعد بطاقة سوا من أوسع البطاقات استخداما بالمملكة العربية السعودية والمدعومة من شركة الاتصالات بالمملكة STC، وتعد بطاقة سوا من البطاقات مسبقة الدفع، يمكن لجميع مستخدمي بطاقة سوا إجراء جميع أنواع المكالمات كالمحلية والدولية حيث تتميز تكلفة المكالمة بقله سعرها، بالإضافة لباقات الإنترنت السريع والتي تغطي شبكتها نطاق واسع من أرض المملكة العربية السعودية، حيث تعد من أكتر الباقات التي يقوم المواطنين في المملكة بتفعيل باقات سوا، وتهدف STC لزيادة الخدمات الهاتفية في السنين القادمة حيث قامت بدعم خدمة 5G لزيادة جودة الخدمات الهاتفية والإنترنت بالمملكة العربية السعودية.

كيف اشحن سوا بدون رقم الهوية

قامت شركة الاتصالات السعودية stc بالإعلان عن توفير خدمة جديدة لجميع للمشتركين إلا وهي أنه أصبح لجميع العملاء إمكانيه شحن رصيد سوا دون الحاجة إلى استخدام رقم الهوية الوطنية، وقامت الشركة بتوفير عدة طرق لشحن الرصيد لتناسب جميع احتياجات جميع المشتركين في الخدمة، حيث يمكن الشحن من بطاقات إعادة الشحن أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو التطبيق ماي إس تي سي على الهاتف الجوال، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المملكة، أو من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك، أو من خلال الهاتف المصرفي للبنك، أو من خلال مفوتر وغيرها من الطرق التي يمكن للعميل أن يختار من بينها الطريقة التي تناسبه والتي تعتبر سهلة وبسيطة، ويمكن القيام بذلك في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

كيف اشحن سوا من خلال بطاقات إعادة الشحن

يمكن لجميع عملاء شركة الاتصالات السعودية STC القيام بإعادة شحن شرائح سوا من خلال بطاقات إعادة الشّحن التي توفّرها الشّركة، حيث وفرت الشركة للشحن ويمكن القيام بذلك باتّباع إحدى الطّرق الآتية:

يمكن للعميل الاتصال على الرقم الخاص بالعملية *155* ثم كتابة الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن ثم قم بالضغط على #.

يقوم إرسال رسالة للرقم 155 تحتوي على الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن ومن ثم القيام بعمل فراغ ثم 155.

يمكن الاتصال بالرقم 1500 ثم اختيار إعادة الشحن ثم موافقة ثم قم بكتابة الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن.

يمكن الدخول على صفحة سوا الرئيسية لشحن بطاقة سوا، ثمّ قم بإدخال رقم الهاتف ورقم بطاقة الشّحن في الخانات المخصصة لذلك.

كيف اشحن سوا عن طريق الموقع الإلكتروني



يمكن أيضا شحن بطاقات سوا من خلال الموقع الإلكتروني لـ stc، من خلال إتباع الخطوات الأتية:

في البداية قم بالدخول إلي الموقع الرسمي لـ mystc المدعوم من شركة STC بالمملكة العربية السعودية.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ثمّ الضّغط على زرّ تسجيل الدّخول.

قم بالدّخول إلى قائمة الرئيسية ثم اختر الحساب واختر الرّقم الذي تريد الشحن عليه.

قم بالضغط على عملية إعادة الشحن وقم باختيار القيمة التي ترغب الشحن بها.

عليك اختيار الطريقة التي تناسبك والتي ترغب الدفع بها ثمّ قم بتعبئة المعلومات المطلوبة.

شحن الرصيد من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لاس تي سي

قامت شركة الاتصالات السعودية بتوفير أجهزة الخدمة الذاتية الحديثة والمتطورة والتي يمكن من خلالها شحن بطاقات سوا بكل سهولة، ويمكن القيام بذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالتوجه لأحد أقرب أجهزة الخدمة الذاتية للقيام بعملية الشحن ويمكن للعميل معرفة أمكانها من خلال موقع أجهزة الخدمة الذاتية للشركة.

قم بالضّغط على خيار شحن سوا ثمّ قم بكتابة الرّقم الذي تريد شحنه.

قم بإدخال البطاقة الائتمانية الخاصة بك لعملية الدفع ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة.

بعد إتمام الخطوات السابقة قم بالضغط على خيار إتمام العملية الشحن الخاص بك.

شحن الرصيد من خلال تطبيق

MySTC

قامت شركة الاتصالات السعودية اس تي سي بتوفير تطبيق mystc للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأيفون، حيث يمكن اشحن سوا بكل سهولة من خلال التطبيق وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك أولا تحميل تطبيق STC Play من App store .

قم بتشغيل التطبيق على الهاتف الجوال ثم قم بكتابة الاسم والرقم السري الخاص بك ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بإدخال رقم سوا الذي ترغب في شحنه في المكان المخصص لذلك من الجزء العلويّ لواجهة التطبيق.

قم بالضغط على إعادة عملية الشحن.

قم باختيار وسيلة الدفع المناسبة التي ترغب بها بالتطبيق.

قي النهاية قم بعملية الدفع المناسبة لك وبعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة قم بالضغط على موافقة.

طريقة شحن سوا من المفوتر

يرغب العديد من العملاء المشتركين في شركة الاتصالات السعودية في معرفة كيف اشحن سوا من خلال المفوتر على الرّغم من توفير كثير من الطّرق التي يمكن استخدامها لشحن شرائح سوا، ويمكن القيام بذلك عن طريق تطبيق MySTC كما سبق أو من خلال كتابة رسالة تحتوي على المبلغ المراد شحنه ثمّ رقم الجوّال الخاص بك الذي تريد الشحن عليه ثمّ الرّقم 144 مفصولة بفراغ وإرسال هذه الرّسالة إلى الرّقم 900 لتقوم الشّركة بإعادة شحن الهاتف المطلوب.

طريقة شحن سوا بخدمة تحويل الرصيد

طريقة شحن سوا بخدمة تحويل الرصيد من الطرق السهلة التي يمكن إتمامها بخطوة واحدة دون عناء وتكون بإرسال رسالة نصية للرقم 900 ثم قم بكتابة المبلغ المطلوب ثم اكتب رقم الجوال الذي ترغب بإعادة الشحن له ثم اكتب 133 .

شحن الرصيد من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك

يتساءل الكثير من العملاء عن كيف اشحن سوا من خلال خدمة المواقع الإلكترونية للبنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويمن القيام بذلك من خلال إتباع الخطوات الأتية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكترونيّ للبنك الذي تريد التعامل معه على شبكة الأنترنت.

قم بتسجيل الدّخول إلى الحساب البنكي الخاص بك ثمّ اضغط على خيار المدفوعات أو تسديد الفواتير.

قم بتحديد خدمة شحن رقم سوا أو قم بإدخال رقم الاشتراك الذي يتعلّق بخدمة سوا.

في النهاية قم بتفعيل خدمة الشّحن السّابقة ثمّ اختيار طريقة التسديد المناسبة لك ثم اضغط إتمام عمليّة الشّحن.

شحن سوا عن طريق الهاتف المصرفي للبنك

تتوفر خدمة الشحن من خلال الهاتف المصرفي البنكي وذلك لعمل العديد من بنوك المملكة العربيّة السعوديّة على توفير خدمة الرّدّ الآلي عبر الهاتف المصرفي للبنك، ويمكن شحن الرّصيد من خلال هذه الخدمة بإتباع الخطوات التالية:

قم بالاتّصال برقم الهاتف المصرفي الخاصّ بالبنك الذي تتعامل معه.

عندما يطلب الرد الآلي الرقم السري الخاص بك قم بإدخال الرقم السري.

قم باختيار خدمة شحن الجوّال من شركة STC.

قم بكتابة رقم الجوّال الخاص بك الذي ترغب في شحنه عندما يطلب الرّدّ الآلي ذلك.

قم بإدخال المبلغ الذي ترغب بشحنه.

قم باختيار طريقة الدفع السهلة بالنسبة لك.

قم باتّباع تعليمات الرّدّ الآلي لإتمام عمليّة الشحن.

شحن سوا عن طريق الهاتف المصرفي الراجحي

يمكن لأي عميل شحن رصيد سوا من خلال الهاتف المصرفي لبنك الراجحي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الاتصال برقم الهاتف المصرفي المخصص لبنك الراجحي السعودي وهو 920003344 .

. قم بكتابة الرقم السري الخاص بالحساب الخاص بك في بنك الراجحي.

قم باختيار رقم خدمة شحن الجوال من stc.

قم إدخال رقم الهاتف الجوال المراد شحنه في الخانة المخصصة بذلك.

قم بتحديد مبلغ الشحن.

قم باختيار الطريقة المفضلة للتسديد والتي تناسبك للقيام بالعملية بكل سهولة.

بعد ذلك يجب التأكيد على عملية الشحن.

في النهاية يجب متابعة جميع التعليمات من أجل إتمام عملية الشحن بنجاح.

طريقة شحن سوا عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك

يمكن أيضاً لجميع المشتركين أن يقوموا بشحن الرصيد الخاص بهم في stc سوا من خلال ماكينة الصراف الآلي للبنك الذي يتعاملون معه وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بإدخال بطاقة مدى في أحد ماكينات الصراف الآلي الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

قم إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية.

قم باختيار خدمة تسديد الخدمات.

قم باختيار شركة الاتصالات السعودية stc.

قم باختيار مسبق الدفع.

ثم قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك .

قم بإدخال مبلغ الشحن الذي تريد الشحن به.

في النهاية بعد الانتهاء من الخطوات السابقة اضغط على إتمام عملية الشحن.

شحن سوا عبر

stc pay

تقوم stc pay بتوفير العديد من الخدمات المتميزة لجميع المشتركين في الخدمة مثل خدمة دفع الفواتير وسداد الاشتراكات، وخدمة شحن الرصيد، ويمكن شحن الرصيد من خلال تطبيق stc pay عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى تطبيق stc pay من خلال الهاتف الجوال.

قم بإدخال رقم الهاتف الجوال.

قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

ثم قم باختيار متجر stc.

اضغط على “شحن سوا”.

قم بإدخال رقم الجوال المراد شحنه.

قم باختيار مبلغ الشحن.

قم بتحديد طريقة السداد عبر المحفظة الإلكترونية.

في النهاية بعد إتمام الخطوات السابقة اضغط على إتمام عملية الشحن.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا جميع المعلومات التي تتعلق بطريقة كيف اشحن سوا الذي يشغل بال الكثير من العملاء المشتركين في شركة الاتصالات السعودية اس تي سي، حيث قد تعرفنا من خلال المقال على طريقة شحن سوا بدون استخدام رقم الهوية الوطنية وأيضاً من خلال الطرق المختلفة التي أتاحتها شركة الاتصالات السعودية لمشتركيها، كإمكانية الشحن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، أو من خلال بطاقات إعادة الشحن، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لأس تي سي، ومن خلال الهاتف المصرفي للبنوك ومن خلال التطبيق.