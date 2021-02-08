قرض شخصي 60 ألف ريال بنك التنمية بدون رسوم إدارية للرجال والنساء جميع الفئات

قرض شخصي 60 ألف ريال بنك التنمية الاجتماعية بدون رسوم يسمى تمويل الأسرة الذي يضم كل فئات المجتمع من الرجال والنساء الذين هم أشد احتياجاً بطلب الحلول التمويلية، بمعنى أن يكون الشخص المتقدم راتبه قليل يشمل هذا النوع من التمويل العاملين في القطاع الحكومي والخاص وربة المنزل كما يضم أيضاً المتقاعدين، ضمن التيسيرات المتاحة من بنك التسليف بكونه بنك اجتماعي يقدم المساعدات للمواطنين والمواطنات من خلال توفير المال وسداد مرن، فيما وفر قرض العمل الحر الذي يشمل فئة العاطلين عن العمل ممن لهم القدرة على العمل ولكن لم يجدوا فرص وظيفية ويحتاجون إلى المال لكي يبدءوا في عمل مشروع خاص بهم والربح منه مما يساعد على تحسين الحالة المعيشية ومن ناحية أخرى رفع الاقتصاد السعودي.

يساهم قروض بنك التنمية في دعم العديد من المشروعات والأفراد عبر توفير القرض الشخصي الميسر الذي يعمل على التسهيلات من أجل تفادي عدم التعثر، ومن ضمن الخدمات المتاحة طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية وهي إمكانية إسقاط بقية أقساط القرض بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز- دام الله عمره الذي أمر بإعفاء المتعثرين من كبار السن والمحتاجين من القروض ولا يقتصر الأمر على المتوفين كما كان في السابق.

لا يتعدى عمر المقترض عن 70 سنة والكفيل 55 سنة.

يشترط الجنسية السعودية فقط.

لا يزيد دخل الأسرة كامل عن 12 ألف ريال لما يشمل نصيف الفرد لا يتعدى الـ 2000 ريال على حسب عدد الأفراد، كما يتم حساب نصيب الأولاد والبنات الذين لم يبلغوا من العمر الرابعة والعشرين.

الشروط تختص كل فئة على حدى، لذا عليك الدخول عبر موقع بنك التنمية وتحديد أنت أي فئة ومعرفة المعايير المحددة.

عبر رابط بنك التنمية الاجتماعية.

إحضار متطلبات التقديم (العنوان الوطني- رقم الآيبان – بطاقة هوية سارية – رقم الجوال المسجل في أبشر).

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