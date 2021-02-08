رابط تسجيل قياس التحصيلي ورقي طالبات ..

رابط تسجيل قياس، اعلن مصدر مسئول في الحكومة السعودية أنه بدء أختبار التحصيلي قياس الورقي طالبات 1442 سوف يبدأ اليوم الاثنين الموافق 26/06/1442، 08/02/2021م، والتسجيل في قياس هو لقياس القدرات المعرفية للطلبة والطالبات لدخول الجامعات، وقد أعلنت الحكومة أنه تم قبول الطالبات ويتم القبول لعدد من الضوابط .

رابط التسجيل في قياس :

وقد أتاحت الحكومة السعودية التسجيل في قياس التحصيلي قياس التحصيلي إلكترونيا، وفيما خطوات التسجيل في رابط قياس.

الدخول على رابط قياس التحصيلي” إذا كان للطالب حساب من قبل يقوم بتسجيل الدخول وكتابة الرقم المدني الخاص به وكلمة المرور، وإذا لم يكن له حساب بقوم بإنشاء حساب”.

الضغط على أيقونة انا لست روبوت

ثم اختيار أيقونة قياس تحصيلي والتسجيل فيه، ثم الضغط على أيقونة متابعة ثم التالي، ثم الضغط على أيقونة التسجيل.

وسوف يظهر لك صفحة أخري للموافقة على شروط التسجيل وأن البيانات التي قمت بتسجيلها هي صحيحة.

خطوات التسجيل في رابط قياس لعقد الأختبار :

الدخول على الموقع الرسمي قياس التحصيلي وتسجيل دخول عليه.

أختيار نوع الأختبار

ثم أختيار التحصيل الدراسي

ثم أختيار مكان عقد الأختبار سواء كان داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

وسوف يظهر لك الأخبار الخاص بك.

موعد عقد أختبار قياس التحصيلي:

وقد حددت الحكومة السعودية حسب تصريح مصدر مسئول أنه سوف يتم إختبارات قياس التحصيلي عن الفترة الأولى والثانية كما يلي: