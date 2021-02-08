“كافة التفاصيل” موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة ومتابعة كتابية للمباراة

يلتقي اليوم النادي الأهلي المصري مع النادي الألماني بايرن ميونخ ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث تنطلق مباراة من العيار الثقيل في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة بين الناديين على أرضية استاد أحمد بن علي بنادي الريان بقطر وذلك بعد تأهل كلا الفريقيين من الدور ربع النهائي إلى لقاء اليوم في منافسات نصف النهائي، ويُعد هذا اللقاء بين بطل أوروبا وبطل أفريقيا تشريفاً لكلا الفريقين حيث ينتظر متابعي الكرة المصرية والعالمية بكل شغف المباراة وما ستكشف عنه ومن سيتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، وفي هذا المقال ننشر لكم كافة تفاصيل المباراة ونتابع متابعة دورية كتابية لأحداث المباراة لحظة بلحظة .. فتابعونا.

كارت معلومات عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

المباراة الاهلي Vs بايرن ميونخ البطولة كأس العالم للأندية الموعد والتوقيت الاثنين 8 / فبراير: الساعة 8:00 مساءاً (GMT 2+) بتوقيت القاهرة الساعة 9:00 مساءاً (GMT 3+) بتوقيت الرياض الملعب استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان القنوات الناقلة بي ان سبورت HD + الكأس HD3

تشكيل النادي الأهلي في مواجهة بايرن ميونخ

يدخل اليوم في تمام الثامنة مساءاً مستر موسيماني المدير الفني للقلعه الحمراء (النادي الأهلي) بهذا التشكيل منذ بداية المباراة:

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع علي معلول و ايمن اشرف و بدر بانون و محمد هاني خط الوسط حمدي فتحي و عمرو السوليه خط الهجوم طاهر محمد طاهر و محمود افشه و حسين الشحات المهاجم محمود كهربا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع في لقاء الأهلي المصري اليوم

من المتوقع أن يبدأ هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ مباراته أمام الأهلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى مانويل نوير خط الدفاع بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز. خط الوسط يوشوا كيميتش، توليسو، سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان. خط الهجوم روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

تنقل شبكة بي إن سبورتس لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ الليلة عبر القناة المفتوحة لها وكذلك عبر القناة المشفرة الأولى Bein Sports 1 HD كما سيتم بث اللقاء عبر قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة وعدد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ:

عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12765

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:⅔.

عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد 11566

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

عبر القمر الصناعي سهيل سات

التردد 11547

الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ ⅔.

متابعة كتابية دورية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

ننقل لكم خلال الجدول التالي متابعة كتابية لحظة بلحظة لأحداث ونتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ فتابعونا..

الزمن الحدث تمام الساعة 8:00 مساءاً سوق يطلق الحكم صافرة الإذن ببدء اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة

رسالة وزير الرياضة للاعبي الأهلي قبل اللقاء مع بايرن ميونخ

وجه وزير الرياضة المصري رسالته للاعبي النادي الأهلي قبيل لقائهم مع نادي بايرن ميونخ لتشجيع الفريق وبث روح الحماسة فيهم وكانت رسالته كالتالي: