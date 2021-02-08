“كافة التفاصيل” موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة ومتابعة كتابية للمباراة

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يلتقي اليوم النادي الأهلي المصري مع النادي الألماني بايرن ميونخ ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث تنطلق مباراة من العيار الثقيل في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة بين الناديين على أرضية استاد أحمد بن علي بنادي الريان بقطر وذلك بعد تأهل كلا الفريقيين من الدور ربع النهائي إلى لقاء اليوم في منافسات نصف النهائي، ويُعد هذا اللقاء بين بطل أوروبا وبطل أفريقيا تشريفاً لكلا الفريقين حيث ينتظر متابعي الكرة المصرية والعالمية بكل شغف المباراة وما ستكشف عنه ومن سيتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، وفي هذا المقال ننشر لكم كافة تفاصيل المباراة ونتابع متابعة دورية كتابية لأحداث المباراة لحظة بلحظة .. فتابعونا.كارت معلومات عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ
|المباراة
|الاهلي Vs بايرن ميونخ
|البطولة
|كأس العالم للأندية
|الموعد والتوقيت
|الاثنين 8 / فبراير:
الساعة 8:00 مساءاً (GMT 2+) بتوقيت القاهرة
الساعة 9:00 مساءاً (GMT 3+) بتوقيت الرياض
|الملعب
|استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان
|القنوات الناقلة
|بي ان سبورت HD + الكأس HD3
يدخل اليوم في تمام الثامنة مساءاً مستر موسيماني المدير الفني للقلعه الحمراء (النادي الأهلي) بهذا التشكيل منذ بداية المباراة:
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي
|خط الدفاع
|علي معلول و ايمن اشرف و بدر بانون و محمد هاني
|خط الوسط
|حمدي فتحي و عمرو السوليه
|خط الهجوم
|طاهر محمد طاهر و محمود افشه و حسين الشحات
|المهاجم
|محمود كهربا
من المتوقع أن يبدأ هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ مباراته أمام الأهلي بالتشكيل الآتي:
|حراسة المرمى
|مانويل نوير
|خط الدفاع
|بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.
|خط الوسط
|يوشوا كيميتش، توليسو، سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان.
|خط الهجوم
|روبرت ليفاندوفسكي.
تنقل شبكة بي إن سبورتس لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ الليلة عبر القناة المفتوحة لها وكذلك عبر القناة المشفرة الأولى Bein Sports 1 HD كما سيتم بث اللقاء عبر قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة وعدد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية.تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ:
عبر القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12765
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ:⅔.
عبر القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11566
- الاستقطاب: أفقي
- معامل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: ¾.
عبر القمر الصناعي سهيل سات
- التردد 11547
- الاستقطاب عمودي
- معامل الترميز 27500
- معدل تصحيح الخطأ ⅔.
ننقل لكم خلال الجدول التالي متابعة كتابية لحظة بلحظة لأحداث ونتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ فتابعونا..
|الزمن
|الحدث
|تمام الساعة 8:00 مساءاً
|سوق يطلق الحكم صافرة الإذن ببدء اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة
وجه وزير الرياضة المصري رسالته للاعبي النادي الأهلي قبيل لقائهم مع نادي بايرن ميونخ لتشجيع الفريق وبث روح الحماسة فيهم وكانت رسالته كالتالي:
أدوا ما عليكم، أنتم فريق كبير، ولكم تاريخ..
مثلما حدث وشاهدنا في بطولة العالم لكرة اليد، الفراعنة أدوا ما عليهم أمام منتخبات أبطال العالم، ونالوا احترام مختلف الدول أكثر وأكثر…
إن شاء الله لاعبي الأهلي يؤدون أفضل ما لديهم ويؤدون مباراة تظهر أداءهم وقوتهم، وتجعل العالم يحترمهم..
والسعي دائما للتفوق، والنتيجة في النهاية تكون توفيق من عند ربنا…
أن كل فريق يصل إلى هذه البطولة فهو يمثل بلده، وبطل قارة…
ولو هتقابل بطل أوروبا بايرن ميونخ فأنت بطل أفريقيا ولك تاريخك….
الوسوم
يلتقي اليوم النادي الأهلي المصري مع النادي الألماني بايرن ميونخ ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث تنطلق مباراة من العيار الثقيل في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة بين الناديين على أرضية استاد أحمد بن علي بنادي الريان بقطر وذلك بعد تأهل كلا الفريقيين من الدور ربع النهائي إلى لقاء اليوم في منافسات نصف النهائي، ويُعد هذا اللقاء بين بطل أوروبا وبطل أفريقيا تشريفاً لكلا الفريقين حيث ينتظر متابعي الكرة المصرية والعالمية بكل شغف المباراة وما ستكشف عنه ومن سيتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، وفي هذا المقال ننشر لكم كافة تفاصيل المباراة ونتابع متابعة دورية كتابية لأحداث المباراة لحظة بلحظة .. فتابعونا.كارت معلومات عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ
|المباراة
|الاهلي Vs بايرن ميونخ
|البطولة
|كأس العالم للأندية
|الموعد والتوقيت
|الاثنين 8 / فبراير:
الساعة 8:00 مساءاً (GMT 2+) بتوقيت القاهرة
الساعة 9:00 مساءاً (GMT 3+) بتوقيت الرياض
|الملعب
|استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان
|القنوات الناقلة
|بي ان سبورت HD + الكأس HD3
يدخل اليوم في تمام الثامنة مساءاً مستر موسيماني المدير الفني للقلعه الحمراء (النادي الأهلي) بهذا التشكيل منذ بداية المباراة:
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي
|خط الدفاع
|علي معلول و ايمن اشرف و بدر بانون و محمد هاني
|خط الوسط
|حمدي فتحي و عمرو السوليه
|خط الهجوم
|طاهر محمد طاهر و محمود افشه و حسين الشحات
|المهاجم
|محمود كهربا
من المتوقع أن يبدأ هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ مباراته أمام الأهلي بالتشكيل الآتي:
|حراسة المرمى
|مانويل نوير
|خط الدفاع
|بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.
|خط الوسط
|يوشوا كيميتش، توليسو، سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان.
|خط الهجوم
|روبرت ليفاندوفسكي.
تنقل شبكة بي إن سبورتس لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ الليلة عبر القناة المفتوحة لها وكذلك عبر القناة المشفرة الأولى Bein Sports 1 HD كما سيتم بث اللقاء عبر قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة وعدد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية.تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ:
عبر القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12765
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ:⅔.
عبر القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11566
- الاستقطاب: أفقي
- معامل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: ¾.
عبر القمر الصناعي سهيل سات
- التردد 11547
- الاستقطاب عمودي
- معامل الترميز 27500
- معدل تصحيح الخطأ ⅔.
ننقل لكم خلال الجدول التالي متابعة كتابية لحظة بلحظة لأحداث ونتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ فتابعونا..
|الزمن
|الحدث
|تمام الساعة 8:00 مساءاً
|سوق يطلق الحكم صافرة الإذن ببدء اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة
وجه وزير الرياضة المصري رسالته للاعبي النادي الأهلي قبيل لقائهم مع نادي بايرن ميونخ لتشجيع الفريق وبث روح الحماسة فيهم وكانت رسالته كالتالي:
أدوا ما عليكم، أنتم فريق كبير، ولكم تاريخ..
مثلما حدث وشاهدنا في بطولة العالم لكرة اليد، الفراعنة أدوا ما عليهم أمام منتخبات أبطال العالم، ونالوا احترام مختلف الدول أكثر وأكثر…
إن شاء الله لاعبي الأهلي يؤدون أفضل ما لديهم ويؤدون مباراة تظهر أداءهم وقوتهم، وتجعل العالم يحترمهم..
والسعي دائما للتفوق، والنتيجة في النهاية تكون توفيق من عند ربنا…
أن كل فريق يصل إلى هذه البطولة فهو يمثل بلده، وبطل قارة…
ولو هتقابل بطل أوروبا بايرن ميونخ فأنت بطل أفريقيا ولك تاريخك….
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “كافة التفاصيل” موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة ومتابعة كتابية للمباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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