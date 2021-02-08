سيدخل بايرن ميونيخ الألماني مباراته أمام الأهلي المصري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بتشكيلة قوية، معتمدا على أبرز عناصره المعروفة، ولكن "بنقطة ضعف" وحيدة.
ودخل بايرن ميونيخ بخط الدفاع المعهود، المكون من الكندي ألفونسو دايفيز، والألماني جيروم بوتينغ والنمساوي دافيد ألابا، والفرنسي بينجامين بافارد، وخلفهم الحارس العملاق مانويل نوير.
ولكن نقطة الضعف تكمن في لاعب الوسط الإسباني الجديد مارك روكا، الذي انتقل للبايرن هذا الموسم قادما من إسبانيول، وفشل في إثبات مستواه حتى الآن.
وسيلعب بجوار روكا الألماني جوشوا كيميتش، بينما يلعب في الهجوم الألمانيان توماس مولر وسيرج غنابري، والفرنسي كينغسلي كومان، وأمامهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
الأهلي بلا مهاجم
ومن ناحيته، قام مدرب الأهلي بيتسو موسيماني بإجراء تغيير واحد من الفريق الذي شارك ضد الدحيل القطري، وهو بإدخال محمود كهربا بديلا للمهاجم الكونغوالي والتر بواليا.
ويعني هذا التبديل أن الأهلي لن يلعب بأي مهاجم صريح أمام بايرن ميونيخ، على أن يتبادل ثلاثي الهجوم، كهربا وحسين الشحات وطاهر محمد، المراكز فيما بينهم، في خط الهجوم.
وانتقدت جماهير الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي "تهور" موسيماني، بعدم إدخال لاعب وسط دفاعي إضافي، وهو المالي أليو ديانغ، الذي كان سيوفر قوة دفاعية في خط الوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيلة الفريقين.. الأهلي بدون مهاجم وبايرن بنقطة ضعف وحيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.