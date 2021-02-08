جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، قال مسؤول الإعلام بالمجلس الرئاسى الجديد، إن الاجتماع كان بحضور عبدالله حسين اللافى وموسى الكونى، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، حيث ناقشوا خطة العمل للتأسيس وإدارة المرحلة التمهيدية المقبلة.
وأضاف، أنه تم التشاور حول آليات تشكيل الحكومة فى الوقت المحدد لها، وعرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب الليبى.
وبحسب الوكالة الإيطالية، أصر المنفى على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على حل كافة المشاكل وتذليل الصعاب كافة من أجل الانطلاقة الفعلية فى عمل المجلس، وتنفيذ المهام كافة التى انتخب من أجلها، مختتمًا الاجتماع على أن يستكمل النقاش وتوسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء ملتقى الحوار الوطنى الليبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا: المجلس الرئاسى الجديد يعقد أولى اجتماعاته عبر زووم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.