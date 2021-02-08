ليبيا: المجلس الرئاسى الجديد يعقد أولى اجتماعاته عبر زووم

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، قال مسؤول الإعلام بالمجلس الرئاسى الجديد، إن الاجتماع كان بحضور عبدالله حسين اللافى وموسى الكونى، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، حيث ناقشوا خطة العمل للتأسيس وإدارة المرحلة التمهيدية المقبلة.

وأضاف، أنه تم التشاور حول آليات تشكيل الحكومة فى الوقت المحدد لها، وعرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب الليبى.

وبحسب الوكالة الإيطالية، أصر المنفى على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على حل كافة المشاكل وتذليل الصعاب كافة من أجل الانطلاقة الفعلية فى عمل المجلس، وتنفيذ المهام كافة التى انتخب من أجلها، مختتمًا الاجتماع على أن يستكمل النقاش وتوسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء ملتقى الحوار الوطنى الليبى.