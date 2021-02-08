الخارجية الروسية: قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيينا غير مبرر

جدة - نرمين السيد - ووصفت "الخارجية الروسية"، بحسب "روسيا اليوم"، القرار بأنه استمرار لسياسة التدخل فى شؤون روسيا الداخلية. وكانت وزارات الخارجية فى بولندا وألمانيا والسويد، أعلنت اليوم الاثنين، طرد دبلوماسيين روس.

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