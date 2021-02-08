ألمانيا تطرد دبلوماسيًا روسيا والسويد تتعهد بخطوة مماثلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت برلين، اليوم الإثنين، موظفا فى السفارة الروسية شخصًا غير مرغوب به فى ألمانيا، وذلك على خلفية قضية سجن المعارض الروسى أليكسى نافالنى، حسبما ذكر نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





كما تعهدت السويد باتخاذ خطوة مماثلة، مؤكدة أنها ستطرد دبلوماسيًا روسيًا ردًا على طرد دبلوماسيين من موسكو فى وقت سابق من اليوم الإثنين. وتأتى خطوة ألمانيا ردًا على قرار روسيا طرد سفير دبلوماسى ألبانى، ردًا على طرد أحد الدبلوماسيين من ألبانيا الشهر الماضى. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "يتعين على الدبلوماسى الألبانى مغادرة روسيا خلال 72 ساعة".

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