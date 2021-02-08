عاجل .. إعلان الطوارئ وحظر التجول بشمال كردفان فى السودان

جدة - نرمين السيد - أصدر خالد مصطفى آدم والى ولاية شمال كردفان، فى السودان، اليوم الاثنين، قرارا بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية، وحظر التجوال من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، جاء ذلك القرار حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات، وشملت القرارات أيضا تعطيل المدارس حتى الأحد القادم 14 فبراير، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق فى الأحداث التى وقعت اليوم بعد مظاهرات سلمية لطلاب المدارس وانحرافها لأعمال نهب وتخريب. وأكد والى أنه سيتم تقديم المجرمين للعدالة، فيما أدانت حكومة الولاية الأحداث التخريبية من حرق البصات ونهب ممتلكات المواطنين.

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