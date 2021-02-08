لبنان يعلن حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما أعلنت الصحة اللبنانية عن تسجيل 61 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3677 حالة.
فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بكورونا في لبنان 321980 حالة، بحسب الوزارة.
كانت الحكومة اللبنانية أعلنت عزمها تخفيف إجراءات الإغلاق الصارم المفروض لمكافحة فيروس كورونا، تدريجيا ابتداء من الأسبوع الجاري.
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