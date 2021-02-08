أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا يعد أحد اللقاحات التي أثبتت فعاليتها للوقاية من كورونا.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن التحورات الأخيرة للفيروس أثارت تساؤلات حول التأثير المحتمل لهذه السلالات على اللقاح.
وأعرب جيبريسوس عن قلقه حيال نتائج الاختبارات التي أجريت في جنوب أفريقيا على لقاح "أسترازينيكا"، مشددًا على ضرورة تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات فيروس كورونا.
وأضاف: "من المهم تحديد ما إذا كان اللقاح فعالًا أم لا حيال الوقاية من المرض".
وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن "نتائج الاختبارات التي أجريت على لقاح أسترازينيكا في جنوب أفريقيا يجب أن تكون بمثابة تذكير للعالم، بضرورة بذل كل الجهود الممكنة للحد من انتشار الفيروس من خلال تدابير الصحة العامة المثبتة".
وشدد جيبريسوس على ضرورة إطلاع المنظمة دائمًا بتحورات فيروس كورونا، حتى تتمكن المنظمة من تنسيق الجهود العالمية لمراقبة تأثير السلالات المتحورة من الفيروس وتقديم المشورة إلى البلدان التي تنتشر فيها السلالات المتحورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج مقلقة .. الصحة العالمية تعلق على اختبارات لقاح كورونا في جنوب أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.