مصرع عامل مصري إثر سقوطه من مبنى في الكويت

توفي عامل مصري اليوم الاثنين، إثر سقوطه من مبنى مرتفع في الكويت، حيث كان يباشر عمله.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن عامل مصري فارق الحياة عقب سقوطه من علو مرتفع أثناء قيامه بأعمال صيانة في أحد المباني بمنطقة الفروانية.

ووصل رجال الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث فور وقوعه، بحسب الصحيفة.

ووجد المسعفون المواطن المصري قد فارق الحياة، فيما تمت تسجيل قضية وتم رفع الجثة عن أمر التحقيق.