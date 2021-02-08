نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يسجل 1713 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1713 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 630263 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13126, فيما تم تسجيل 848 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 601041 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 16096 , منهم 195 يرقدون في غرف العناية المركزة.