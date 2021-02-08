بالهوية استعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 من موقع برنامج حساب المواطن والشروط المطلوبة للتقديم

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39على موقع حساب المواطن، حيث تفصلناً ساعات قليلة على بدء الحكومة السعودية مباشرة أعمال صرف مستحقات المواطنين فى المنحة المقدمة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية فى ظل أزمة تفشي وباء كورونا وارتفاع حصيلة الإصابات بالمملكة العربية السعودية على جراء انتشار هذا الفيروس، على أن نستعرض سوياً بالخطوات خطوات إجراء استعلام إلكتروني عن قيمة تلك الدعومات استعداداً لصرفها.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39

أعداد كبيرة من المواطنين الآن يباشرون تراقبهم حول بدء صرف مستحقات حساب المواطن لشهر يناير والتي من المقرر على أن تبدأ أعمال صرفها فى صباح يوم الاربعاء الموافق ميلادياً 10-2-2021، على أن سيباشر السادة المسؤولين عن دعم حساب المواطن إيداع المستحقات النقدية في حسابات المواطنين لبدء صرف الدفعة 39 والتي تأتي من ضمن برامج الدعم المقدمة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعود صرف مستحقات أولى دفعات حساب المواطن الى عامي 2017، على أن يتم إيداع جميع المستحقات فى حسابات المواطنين فى صباح يوم العاشر من كل شهر وذلك لكل مواطن مصري انطبقت عليه شروط وأحكام هذا الصرف التي نستعرضها مع حضراتكم الان بشكل تفصيلي على نحو الفقرة التالية.

شروط الاستفادة من حساب المواطن

وضعت وزارة العمل السعودية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها للاستفادة من دعم حساب المواطن والتي تتراوح على نحو الفقرة التالية:-

أن يكون المتقدم على هذا الدعم سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم على هذا الدعم مقيم بشكل متصل على أرض المملكة العربية السعودية

أن يكون المتقدم على هذا الدعم من ذوات الدخل المحدود

مراعاة تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على هذا الدعم

التسجيل على هذا الدعم فى المواعيد المحددة على موقع حساب المواطن

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

بإمكان الجميع اجراء الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن بالدفعة ال39 وذلك من خلال موقع حساب المواطن الذي بامكانكم زيارته فور فتح الرابط الرسمي للموقع وإجراء الاستعلام بإدخال رقم الهوية ورمز الاستحقاق وجميع المعلومات المطلوبة للتسجيل على الموقع

علماً على ان روابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متاحة امام الجميع على راس الساعة للاتمام الاستعلام عن كافة مستحقات حساب المواطن التي يتم ايداعها شهرياً، عليه سنستعرض ونتابع مع حضراتكم كافة المستجدات المطروحة حيال تلك المساعدات المالية والتي تاتي لمساعدة محدودي الدخل والاكثر احتياجاً للحصول على الدعم المالي فى السعودية.