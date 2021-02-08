موعد اختبار قياس التحصيلي 1442 وطريقة التسجيل الإلكتروني، تعتبر بوابة قياس التحصيلي منصة تعليمية شاملة وكاملة تقدم للطالب التعليم والتدريب على اختبارات القدرات والتحصيلي عن طريق دروس نظرية وفيديوهات تعليمية و تدريبات واختبارات تحاكي اختبارات القدرات والتحصيلي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على موعد اختبارات قياس التحصيلي وخطوات التسجيل الإلكتروني.

موعد اختبار قياس التحصيلي 1442 الفترة الأولى والثانية

وكانت قد قامت الهيئة العامة للقياس والتقويم السعودية بتحديد مواعيد إجراء الطلاب الاختبارات الخاصة بتحصيلي الورقي الذي يعتمد بالأساس على قياس القدرات المعرفية والتميز للطلاب والتدريب، وأيضاً قد حددت مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 والقدرات العامة الفترة الأولى والثانية حيث بدأت فترة التسجيل المبكر الاولى في 1-2-2021 وتستمر حتى يوم 1-3-2021، وتكون الفترة الثانية في التسجيل من يوم 8-2-2021 حتى يوم 1-4-2021، ومن الواجب ان يقوم الطالب بالتسجيل في الفترتين الأولى والثانية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج اختبار تحصيلي ورقي 1442 بعد الانتهاء من إجراء جميع الاختبارات الخاصة بقياس القدرات العامة والتحصيل الدراسي

تسجيل قياس القدرات العامة

يتم تحديد موعد التسجيل الخاص لطلاب الجامعات في مواعيد تقرره كل جامعة على حدة بينما يتم تحديد تسجيل طلاب الثانوي في موقع قياس في أي وقت ليتم التقديم في المواعيد المطلوبة والمقررة لهم، ويختص رابط قياس باستقبال تسجيلات الطلاب كما يتم الرد على الاستفسارات من خدمات رابط خدمات الموقع للطلاب، وأيضاً تعتمد مجموعة من الجامعات على عمل اختبارات قياس قدرات الطالب العلمية والمعرفية والفنية، وهناك بعض الجامعات الأخرى التي تقوم بالإعتماد على عمل اختبارات الجي تي اي وتتضمن الاختبارات الآتي:

إجراء الاختبارات العامة GAT .

عمل الاختبارات العامة للجامعيينPGAT

إجراء الاختبارات لدخول الجامعات للناجحين في امتحانات الثانوية السعودية.

خطوات التسجيل في قياس تحصيلي