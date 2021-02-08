التمويل العقاري المدعوم عبر البنك السعودي للاستثمار 2021 قرض عقاري ميسر

التمويل العقاري المدعوم هو برنامج يمكنك من أن تصبح مالك المنزل الذي تريده من خلال الاقتراض من بنك البلاد، هذا البرنامج مخصص الأشخاص المسجلين ضمن قوائم المستفيدين من وزارة الإسكان حتى يستطيع كل منهما أن يشتري البيت الذي يحلم به، صندوق التنمية العقارية داخل السعودية يقدم دعم لهذه الأشخاص يصل إلى نسبة ١٠٠٪،حيث يتحمل البنك فوائد القرض حتى ٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي، وفي هذا المقال سنوضح كيفية الحصول التمٍويل من البنك السعودي والأوراق والمستندات المطلوبة ومدة هذا القرض. مميزات التمويل العقاري المدعوم هناك العديد من المميزات إلى التمويل العقاري المدعوم والتي من أهمها ما يلي: يستطيع صندوق التنمية العقارية توفير ما يصل إلى 5.000 ريال سعودي ضمان على هامش الربح

مقدم المسكن الأول ١٠٪، مقدم المسكن الثاني ٣٠٪

يوفر وثيقة تأمين في حالة حدوث ظروف طارئة مثل الوفاة أو الشلل الكلي أو العجز الكامل وفي حالة أن المبلغ لا يزيد عن 2 مليون و 500 ألف جنيه لا يشترط إجراء كشف طبي

التمويل العقاري المدعم يتوافق مع الأحكام التى تقرها الشريعة الإسلامية

يوفر التمويل تأمين تكافل في حالة حدوث حرائق أو أيام من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول والأمطار

التمويل العقاري يأتي بإجمالي حد استقطاب يصل إلى 65 في المائة من جملة المرتب. شروط التقديم على التمويل يتوفر العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة على مقدمي طلب التمويل العقاري المدعوم ، تتلخص هذه الشروط في ما يلي: يقدم التمويل العقاري إلى كلاً من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية

يقدم التمويل العقاري للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين سن الـ 20 والـ 70 سنة

لابد أن يكون أسم الشخص داخل القوائم التي خصصتها وزارة الإسكان والتنمية ضمن صندوق التنمية العقارية

يعتمد البنك السعودي الموظفين الكبار في الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص أو في القطاع العسكري

إذا كان المتقدم من موظفين القطاع الحكومي فلابد أن يكون قضى في الخدمة شهر واحد على الأقل

إذا كان المتقدم من الموظفين القطاع الخاص ولابد أن يكون قد قضى في الخدمة ثلاث أشهر على الأقل

لابد من المتقدم على التمويل العقاري أن يفتح حساب جاري في بنك الاستثمار ويحول راتبه على ذلك البنك

الحد الأدنى لمساحة المنزل الذى يتم الاقتراض له هي 80 متر مربع. المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل العقاري المدعوم لابد من توافر نموذج من طلب التمويل العقاري المدعوم

صورة من بطاقة تحقيق الهوية الشخصية الوطنية

مستند من جهة العمل للتوصية

صورة من جهة العمل توضح إجمالي الراتب

لمن يعملون بالقوات المسلحة لابد من وجود بيان يوضح الوظيفة القائم بها والمرتب إن وجد

صورة من جهة العمل توضح راتب مقدم الطلب في آخر ثلاثة أشهر وتخدم من بنك الاستثمار. رسوم طلب التمويل العقاري المدعوم لابد من تقديم مبلغ يساوي ١٪ من إجمالي التمويل كرسوم إدارية أو ما يساوي 5.000 ريال سعودي، هذه الرسوم المستحقة توفر لمقدم الطلب دفتر شيكات

كما يوفر كارت صراف آلي مجاني، و يتواجد إمكانية للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت من البنك

أو استخدام رقم البنك المصرفي، أو إرسال رسائل قصيرة عبر رقم البنك المصرفي مجانا. مخاطر ذلك التمويل هناك بعض المخاطر التي ينبغي فعلها قبل التقديم على التمويل العقاري المدعوم أ لا وهي ما يلي: في حالة أن المقاول المسؤول عن تسليم البيت وإنشاء تتأخر في تصميم وتسليم وإنشاء البيت، يقوم البنك بتأخير دفعات المبلغ والبنك غير مسؤول عن تعاقدك مع المقاول أنت فقط المسئول عن ذلك.

البنك غير مسؤول عن أي عيوب إنشائية تتم في مرحلة إنشاء المنزل أنت فقط المسئول عن ذلك، و يتوجب عليك توخي الحذر ومتابعة الإنشاء والتعرف وحل المشكلة إذا كان هناك أي عيوب

البنك غير مسؤول عن تعاقدك مع مطور العقاري أنت فقط المسئول عن ذلك، وأنت المسؤول عن أي تأخير غير مرئي يحدث لذا لابد من متابعة الأمر بنفسك. كيفية طلب ذلك التمويل يتوجب عليك الدخول إلى القرض العقاري المدعوم

أو إجراء اتصال هاتفي مع الرقم التالي” 8000 124 800 لتستطيع الحصول على التمويل العقاري المدعوم

التمويل العقاري المدعوم يتوفر به سلبيات وإيجابيات لذا لابد من الانتباه والتركيز عند تعاقدك وتقديم على طلب إليه. الوسوم

التمويل العقاري المدعوم هو برنامج يمكنك من أن تصبح مالك المنزل الذي تريده من خلال الاقتراض من بنك البلاد، هذا البرنامج مخصص الأشخاص المسجلين ضمن قوائم المستفيدين من وزارة الإسكان حتى يستطيع كل منهما أن يشتري البيت الذي يحلم به، صندوق التنمية العقارية داخل السعودية يقدم دعم لهذه الأشخاص يصل إلى نسبة ١٠٠٪،حيث يتحمل البنك فوائد القرض حتى ٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي، وفي هذا المقال سنوضح كيفية الحصول التمٍويل من البنك السعودي والأوراق والمستندات المطلوبة ومدة هذا القرض. مميزات التمويل العقاري المدعوم هناك العديد من المميزات إلى التمويل العقاري المدعوم والتي من أهمها ما يلي: يستطيع صندوق التنمية العقارية توفير ما يصل إلى 5.000 ريال سعودي ضمان على هامش الربح

مقدم المسكن الأول ١٠٪، مقدم المسكن الثاني ٣٠٪

يوفر وثيقة تأمين في حالة حدوث ظروف طارئة مثل الوفاة أو الشلل الكلي أو العجز الكامل وفي حالة أن المبلغ لا يزيد عن 2 مليون و 500 ألف جنيه لا يشترط إجراء كشف طبي

التمويل العقاري المدعم يتوافق مع الأحكام التى تقرها الشريعة الإسلامية

يوفر التمويل تأمين تكافل في حالة حدوث حرائق أو أيام من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول والأمطار

التمويل العقاري يأتي بإجمالي حد استقطاب يصل إلى 65 في المائة من جملة المرتب. شروط التقديم على التمويل يتوفر العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة على مقدمي طلب التمويل العقاري المدعوم ، تتلخص هذه الشروط في ما يلي: يقدم التمويل العقاري إلى كلاً من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية

يقدم التمويل العقاري للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين سن الـ 20 والـ 70 سنة

لابد أن يكون أسم الشخص داخل القوائم التي خصصتها وزارة الإسكان والتنمية ضمن صندوق التنمية العقارية

يعتمد البنك السعودي الموظفين الكبار في الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص أو في القطاع العسكري

إذا كان المتقدم من موظفين القطاع الحكومي فلابد أن يكون قضى في الخدمة شهر واحد على الأقل

إذا كان المتقدم من الموظفين القطاع الخاص ولابد أن يكون قد قضى في الخدمة ثلاث أشهر على الأقل

لابد من المتقدم على التمويل العقاري أن يفتح حساب جاري في بنك الاستثمار ويحول راتبه على ذلك البنك

الحد الأدنى لمساحة المنزل الذى يتم الاقتراض له هي 80 متر مربع. المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل العقاري المدعوم لابد من توافر نموذج من طلب التمويل العقاري المدعوم

صورة من بطاقة تحقيق الهوية الشخصية الوطنية

مستند من جهة العمل للتوصية

صورة من جهة العمل توضح إجمالي الراتب

لمن يعملون بالقوات المسلحة لابد من وجود بيان يوضح الوظيفة القائم بها والمرتب إن وجد

صورة من جهة العمل توضح راتب مقدم الطلب في آخر ثلاثة أشهر وتخدم من بنك الاستثمار. رسوم طلب التمويل العقاري المدعوم لابد من تقديم مبلغ يساوي ١٪ من إجمالي التمويل كرسوم إدارية أو ما يساوي 5.000 ريال سعودي، هذه الرسوم المستحقة توفر لمقدم الطلب دفتر شيكات

كما يوفر كارت صراف آلي مجاني، و يتواجد إمكانية للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت من البنك

أو استخدام رقم البنك المصرفي، أو إرسال رسائل قصيرة عبر رقم البنك المصرفي مجانا. مخاطر ذلك التمويل هناك بعض المخاطر التي ينبغي فعلها قبل التقديم على التمويل العقاري المدعوم أ لا وهي ما يلي: في حالة أن المقاول المسؤول عن تسليم البيت وإنشاء تتأخر في تصميم وتسليم وإنشاء البيت، يقوم البنك بتأخير دفعات المبلغ والبنك غير مسؤول عن تعاقدك مع المقاول أنت فقط المسئول عن ذلك.

البنك غير مسؤول عن أي عيوب إنشائية تتم في مرحلة إنشاء المنزل أنت فقط المسئول عن ذلك، و يتوجب عليك توخي الحذر ومتابعة الإنشاء والتعرف وحل المشكلة إذا كان هناك أي عيوب

البنك غير مسؤول عن تعاقدك مع مطور العقاري أنت فقط المسئول عن ذلك، وأنت المسؤول عن أي تأخير غير مرئي يحدث لذا لابد من متابعة الأمر بنفسك. كيفية طلب ذلك التمويل يتوجب عليك الدخول إلى القرض العقاري المدعوم

أو إجراء اتصال هاتفي مع الرقم التالي” 8000 124 800 لتستطيع الحصول على التمويل العقاري المدعوم

التمويل العقاري المدعوم يتوفر به سلبيات وإيجابيات لذا لابد من الانتباه والتركيز عند تعاقدك وتقديم على طلب إليه.

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