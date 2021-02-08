قرض 60 ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية وشروط ورابط التسجيل

شهدت الفترة الأخيرة العديد من القرارات والتوجيهات التي شهدتها المملكة العربية السعودية لصالح المواطنين والأشخاص والمقيمين في السعودية، وذلك بهدف تقديم الدعم لكافة الفئات التي تحتاج لهذا الدعم، فقد أشار بنك التنمية الاجتماعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تقديم التمويلات الميسرة من خلال منتج آهل، وهذا الدعم يقدم بهدف مواجهة الاحتياجات الأسرية الطارئة، ومن خلال موقعنا نعرض لكافة متابعينا شروط ورابط التسجيل للحصول على قروض بنك التنمية، حيث يمكن تحميل وتسجيل البيانات من خلال التطبيق الإلكتروني الذي يمكن تحميله عبر الهاتف المحمول.

مبادرة آهل بنك التنمية الاجتماعية:

ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية قد أوضح أنه تم تقديم مبادرة آهل لكافة العملاء الذين سبق لهم الحصول على أحد منتجات التمويل الاجتماعي ويتمثل هذه التمويلات في:

تمويل الأسرة تمويل الترميم تمويل كنف

وهذه التمويلات يتم تقديمها بهدف مساندة كافة العملاء خاصة في حالة توفير المستلزمات المعيشية لأسرهم، كما أوضح بنك التنمية أنه يمكن الحصول على القروض وقد تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال سعودي، وهذا بدون سداد رسم أو فوائد وأشارت إلى أنه يمكن سداد هذه القروض على مدار سنوات عدة قد تصل إلى 5 سنوات مع توسيع قاعدة المستفيدين منه من العملاء لتشمل أكبر عدد من المواطنين والعملاء.

شروط الحصول على قرض آهل:

أكد بنك التنمية الاجتماعية على ضرورة توافر شروط وضوابط معينة يجب توافرها في العملاء لكي يتمكن من الحصول على القرض:

أن يكون الشخص المستحق عميلاً بالبنك.

يمكن لكل من الرجال والنساء الاستفادة من القرض.

يستفيد أيضاً منه موظف الحكومة والقطاع الخاص.

يجب أن يكون الشخص المستفيد من الفئات المستحقة (أرملة – متقاعد – مطلقة – مهجورة).

رابط التسجيل عبر بنك التنمية:

يتم التسجيل ليتمكن الأشخاص المستفيدين والفئات المستحقة للحصول على قروض بنك التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية، ويتم استكمال البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل ورفع كافة المستندات المطلوبة.

تمديد مبادرة ساند التأمينات الاجتماعية:

وقد شهدت الفترة الأخيرة عدداً من القرارات التي أصدرها الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز” أمراً ملكياً جديداً يضمن تمديد عدد من المبادرات الخاصة بالقطاع العام والخاص ومن ضمنهم مبادرة ساند للتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح القرار بأنه يتم تمديد صرف رواتب العاملين بالقطاع الخاص من السعوديين تحت بند ساند ويكون الصرف في 1 من كل شهر ميلادي.