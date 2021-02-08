أخبار اليمن : أمطار ورياح وحبات بَرَد.. الفلكي الشوافي يحذر المواطنين

أمطار ورياح وحبات بَرَد.. الفلكي الشوافي يحذر المواطنينقال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، إن اليمن تشهد نشاط للخلايا الرعدية هذه اللحظات، وتزداد اتساع تدريجياً تؤدي لأمطار غزيرة ورياح نشطة وحبات البرد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع الفلكي اليمني توسع هطول الأمطار مع ارتفاع شدة الهطول لتصل الى الغزيرة على بعض المناطق وقد تكون مصحوبة برياح نشطة وباردة، يصحبها تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

ولفت الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى إستمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على العديد من المناطق حتى غدٍ الثلاثاء.

ونبه الفلكي اليمني المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ومن الأجواء الباردة حفاظاً على سلامتهم،

وحذر الفلكي الشوافي سائقي المركبات في الخطوط الطويلة وفي الطرقات الصحراوية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.