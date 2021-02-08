معز مسعود وحلا شيحة.. زواج يتصدر "ترند مصر"

استمرارا لحالة الجدل التي يثيرها عبر زيجاته المتعددة، والتي ارتبطت مؤخرا بالفنانات المصريات، تصدر الداعية معز مسعود، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مرة أخرى، بزفافه على الممثلة حلا شيحة، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل.

الحفل شهد حضور عدد من المقربين والأصدقاء والأهل، بعد انتهاء عدة طلاق الفنانة، عقب انفصالها عن زوجها السابق الكندي الجنسية، يوسف هاريسون، حسبما أكدت مصادر مقربة من العروسين لموقع "دوت الخليج".

وبمجرد نشر خبر الزفاف، أصبح الأكثر تداولا، وبات على قمة الترند في مصر.

البداية

قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود، بدأت منذ عدة أشهر، وطالت وقتها الأقاويل الفنانة المصرية التي لم تعلق بالإيجاب أو بالنفي.

لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو الماضي، عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستغرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاي معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى يوم 2 ديسمبر الماضي، وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما، أعلنت الفنانة المصرية عن علاقتها بالداعية الشاب، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة في أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".

زيجات معز

تزوج معز مسعود في بداية حياته الزوجية عام 2003 من فتاة تدعى سارة، وهي ملكة جمال الجامعة الأميركية.

وفي عام 2017، أعلن مسعود زواجه من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يستمر الزواج إلا 6 أشهر فقط بسبب اختلاف في الآراء بينهما وفق ما أعلنته بسنت.

أما الزيجة الثالثة كانت من الفنانة شيري عادل، وذلك بعد أن شاركته مسلسل "السهام المارقة" في عام 2019، حيث كان منتج المسلسل بينما كانت تجسد أحد الأدوار الرئيسية في العمل.

زيجات حلا

تزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين، الأولى من الفنان المصري هاني عادل في بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة، شهد عليها الوسط الفني وقتها.

وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما من دون ذكر أي أسباب.

واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، حيث أغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.

وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندي يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبنائهما الأربعة.

وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها.