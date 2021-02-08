عاجل.. حمدوك يعلن تشكيل حكومة السودان الجديدة ومريم الصادق وزيرة للخارجية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام سودانية، شملت الحكومة السودانية الجديدة تعيين جبريل إبراهيم، زعيم حركة "العدل والمساواة" المتمردة فى دارفور، وزيرًا للمالية.
كما شمل التشكيل الجديد تعيين مريم الصادق المهدى، من حزب الأمة، وزيرة للخارجية، والفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا للدفاع.
وأوضح حمدوك، أنه تم التوافق على 25 حقيبة وزارية باستثناء وزارة التعليم التى تحتاج إلى مزيد من التشاور، مشددا على أن التشكيلة الحكومية الجديدة اعتمدت على معايير الكفاءة.
وأشار حمدوك إلى أنه تم التوافق على برنامج حكومى ستتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع، مضيفا "من الضرورى قيام المجلس التشريعى لتحصين المرحلة الانتقالية".
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