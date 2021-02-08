الكرملين: روسيا حريصة على استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبى بشروط

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، حرص بلاده على استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، مشترطًا فى الوقت ذاته عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لروسيا، وذلك بعد طرد دبلوماسيين أوروبيين ولقاء متوتر مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل.





وفى مؤتمر صحفى، قال بيسكوف: "لقد كانت روسيا ولا تزال مهتمة باستعادة العلاقات بين موسكو وبروكسل. ولم نكن نحن من شرعنا فى تدهور هذه العلاقات"، مشددًا على أن موسكو تعتبر أن تطور هذه العلاقات يقوم بالضرورة على أخذ مصلحة الطرفين فى الاعتبار.

وأضاف المتحدث الروسى: "إننا نعارض بشكل قاطع التدخل المتبادل فى الشؤون الداخلية وازدواجية المعايير. وفى هذا الشأن سنتصرف بحزم كبير ولا يمكن لأحد أن يساوره أدنى شك فى ذلك".

كما شدد بيسكوف على أن طرد الدبلوماسيين الأوروبيين الثلاثة المعلن عنه يوم الجمعة الماضى، جاء نتيجة "الإجراءات التى اتخذتها بعض البعثات الأجنبية فى خضم الاضطرابات غير القانونية"، فى إشارة إلى التظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح زعيم المعارضة أليكسى نافالنى.

وكانت روسيا أعلنت ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاصا غير مرغوب فيهم، نظرًا لمشاركتهم فى احتجاجات مناهضة للحكومة دعما لنافالنى، وهو ما ردت عليه الدول الثلاث بطرد دبلوماسيين روس، اليوم الإثنين.