محامو ترامب يطالبون الشيوخ بإلغاء محاكمة غير دستورية للرئيس السابق

جدة - نرمين السيد - طلب محامو دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من مجلس الشيوخ العدول فورًا عن محاكمة الرئيس الجمهورى السابق، واصفين إياها بأنها انتهاك للدستور ومسرحية سياسية تشكل خطرًا على الديمقراطية، حسبما نقلت "فرانس برس".





وفى مرافعة من 78 صفحة تسلمها مجلس الشيوخ عشية المحاكمة، كتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور، أن "اللائحة الاتهامية التى تبناها مجلس النواب غير دستورية فى جوانب عدة، ويكفى كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها لاغية فورًا وفى غير محلها".

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