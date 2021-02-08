السودان.. تعيين مريم الصادق المهدي وزيرة للخارجية في الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، التشكيل الوزاري للحكومة السودانية الجديدة.
وقرر حمدوك، تعيين مريم الصادق المهدي في منصب وزيرة الخارجية بالحكومة السودانية الجديدة.
فيما أبقى حمدوك على الفريق يس إبراهيم في منصب وزير الدفاع، فيما جرى تعيين الفريق عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية.
وتعد الدكتورة مريم الصادق المهدي هي ابنة السياسي الشهير ورئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي.
وتشغل المهدي منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، والمتحدث باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
من جانبه، أوضح حمدوك خلال كلمته أن القوى المشاركة في التشكيل الوزارية ستتحمل مسؤولية معالجة الأزمات التي تواجه البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة وضعت رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد.
وأشار حمدوك إلى أن الحكومة السودانية الجديدة تسعى إلى علاقات خارجية متوازنة، مبينًا في الوقت ذاته أن التشكيل الوزاري الجديد اعتمد على معايير الكفاءة.
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