هل سيشاهد بايدن محاكمة ترامب؟ البيت الأبيض يجيب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يضيع وقته فى مشاهدة محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيشاهد الرئيس بايدن محاكمة ترامب: "أعتقد أنه من الواضح من جدوله أنه لن يستغرق وقتًا طويلًا في مشاهدة الإجراءات على مدار الأسبوع".

وأضافت: "نحن نجعل الرئيس مشغولًا جدًا ولديه جدول مليئ هذا الأسبوع".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن ينوي زيارة مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والمعاهد الوطنية الصحية هذا الأسبوع.