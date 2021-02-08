هل سيشاهد بايدن محاكمة ترامب؟ البيت الأبيض يجيب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يضيع وقته فى مشاهدة محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيشاهد الرئيس بايدن محاكمة ترامب: "أعتقد أنه من الواضح من جدوله أنه لن يستغرق وقتًا طويلًا في مشاهدة الإجراءات على مدار الأسبوع".
وأضافت: "نحن نجعل الرئيس مشغولًا جدًا ولديه جدول مليئ هذا الأسبوع".
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن ينوي زيارة مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والمعاهد الوطنية الصحية هذا الأسبوع.
وكان فريق دفاع ترامب، في محاكمة العزل، شن في وقت سابق من اليوم هجومًا على قضية المساءلة الموجهة ضده، واصفين المحاكمة بأنها "مسرح سياسي" تم تشكيله من قبل الديمقراطيين، مستغلين بذلك الفوضى وأعمال الشغب التي وقعت الشهر الماضي بمبنى الكونجرس الأمريكي.
وقال فريق محامي ترامب في مذكرة قدمت إلى المحكمة، قبل بدء جلسة المساءلة بمجلس الشيوخ، إن ترامب كان يمارس حقوقه في التعديل الأول من الدستور الأمريكي عندما اعترض على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وانتقد محامو ترامب القضية الموجهة ضد الرئيس، لعدة أسباب قانونية، مؤكدين أن الرئيس شجع أنصاره على تنظيم احتجاج سلمي، وبالتالي، لا يمكن أن يكون مسؤولًا عن أفعال مثيري الشغب.
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