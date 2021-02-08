متابعة موعد اعلان سعر البنزين في السعودية لشهر فبراير 2021 تحديث أرامكو الجديد

سعر البنزين في السعودية لشهر فبراير 2021 ،يترقب مواطني المملكة السعودية والمقيمين بأراضيها موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 والمقرر الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة من قبل شركة أرامكو السعودية والمتخصصة في الشأن البترولي داخل السعودية، حيث يتم تحديد أسعار البنزين بصورة شهرية حسب عدد من العوامل المختلفة التي يتم على أساسها تحديد أسعار البترول ومنها سعر السوق المحلية والسوق العالمية وحسب سعر برميل النفط، ومن المنتظر أن تقوم الشركة بإعلان أسعار البنزين الجديدة والتي ينتظرها الآلاف من المقيمين بالأراضي السعودية سواء من أبناء المملكة أو من مختلف الجنسيات العربية.

موعد اعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021

من المقرر أن يتم الإعلان عن سعر البنزين في السعودية لشهر فبراير 2021 حسب الموعد الذي حددته شركة أرامكو السعودية للبترول وهو اليوم العاشر من كل شهر ويتم مراجعة الأسعار قبل إعلانها رسميًا ويتوقع خبراء الاقتصاد المحليين والعالميين أسعار البنزين المتوقعة سواء بالارتفاع أو الانخفاض بعد مطابقة التوقعات الخاصة بخبراء ومتخصصي الطاقة والاقتصاد، ومع بداية شهر فبراير الجاري ينتظر الجميع لحظة الإعلان عن الأسعار الجديدة والمقرر إعلانها يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 فبراير 2021 والمتوقع أن تشهد مفاجأة لجميع مواطني المملكة السعودية خاصة بعد ثبات أسعار البنزين خلال الفترة الماضية والتي وصلت لحوالي 5 أشهر متتالية.

سعر البنزين في السعودية لشهر فبراير 2021 شركة أرامكو

تعمل شركة أرامكو السعودية على متابعة السوق السعودي قبل الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة حتى تكون أسعار المواد البترولية مناسبة للمواطنين، وجاءت أسعار البنزين في الشهور الماضية مناسبة لمواطني المملكة والمقيمين بأراضيها وجميع سائقي السيارات بالأراضي السعودية، حيث شهدت أسعار البنزين ثباتًا ملحوظًا على مدار خمسة شهور تقريبًا وجاءت أسعار البنزين في شهر يناير الماضي بـ 1.62 ريال سعودي للتر بنزين 91، و1.75 ريال سعودي للتر البنزين 95، بينما جاء سعر لتر الديزل بـ 0.52 هللة، ووصل سعر ليتر الكيروسين إلى 0.70 هللة.

أسعار البنزين في المملكة السعودية

وسجلت أسعار البنزين في المملكة السعودية في شهر ديسمبر الماضي عند 1.44 ريال سعودي لبنزين 91، و1.58 لبنزين 95، وفي ديسمبر سجل بنزين 91 سعر 1.42 ريال و1.53 لبنزين 1.53 بينما ثبتت أسعار البنزين في شهري أكتوبر ونوفمبر 2020 عند سعر 1.44 للتر البنزين 91، و1.58 و1.59 للتر البنزين 95، ومن المقرر أن يتم إعلان الأسعار الجديدة لشهر فبراير 2021 الجاري خلال الأيام المقبلة على أن يتم تطبيقها في صباح اليوم الحادي عشر من نفس الشهر.

سعر لتر بنزين 91 1.62 ريال سعودي. سعر لتر البنزين 95 1.75 ريال سعودي. سعر لتر الديزل 0.52 هللة سعودي. سعر لتر الكيروسين 0.70 هللة سعودي. سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 هللة سعودي.

توقع متوسط أسعار البنزين فى السعودية تحديث شهر فبراير 2021 كما يلي:-

سنتابع معكم إضافة تحديث أسعار البنزين في السعودية الجديدة تحديث شهر فبراير فور اعلان شركة ارامكوا مع الساعات الاولي من صباح يوم العاشر من شهر فبراير2021.