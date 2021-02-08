التسجيل في اختبارات التحصيلي والرسوم اللازمة عبر قياس في السعودية 2021

التسجيل في اختبارات التحصيلي يعد من اهم الاختبارات التي يتم اجرائها للطلاب من بعد مرحلة الثانوية حتى تأهله للمرحلة الجامعية وهو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلا في مقررات المرحلة الثانوية، ويقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم العلمي من المرحلة الثانوية، حيث يقدم الاختبارالتحصيلى باللغة العربية وسنوضح لكم بالتفصيل طريقة التسجيل في اختبارات التحصيلي والرسوم اللازمة لها. مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لمركز قياس الوطني الحكومي عن مواعيد التسجيل الاختبارالتحصيلى وهى كالاتي : يتم التسجيل في الفترة الأولي للطلاب من 1 فبراير 2021 وحتى 15 مارس 2021.

يتم التسجيل في الفترة الأولي للطالبات من 8 فبراير 2021 وحتى 15 مارس 2021.

التسجيل في الفترة الثانية للطلاب 1فبراير 2021 وحتى يوم 25 أبريل 2021.

التسجيل في اختبار الفترة الثانية للطالبات من يوم 8 فبراير 2021 وحتى 25 أبريل 2021. التسجيل في الاختبار التحصيلي قم بالدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

بعد ذلك قم باختيار الجدول الزمني للاختبارات.

اضغط على أيقونة “سجل الان” من الصفحة.

ثم ستنتقل إلى صفحة موقع مركز قياس الوطني.

في خانة اسم المستخدم قم بكتابة رقم السجل المدني.

بعد ذلك كتابة كلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على “تسجيل الدخول”.

ثم يتم الاختبارات المتاحة للتسجيل وقم باختيار الاختبار التحصيلي.

قم بتحديد نوع الاختبار ورقى أو محوسب.

انقر على “التسجيل” ثم قراءة الشروط والأحكام.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم انقر على أيقونة “التالي”.

قم مشاركة الموقع للتعرف على المراكز القريبة المتاحة.

اختيار المقر المراد لك لأداء الاختبارالمناسب .

حدد اليوم والتاريخ المناسب لأداء الاختبار.

ثم مراجعة البيانات للاختبار.

بعد ذلك اضغط على موافق لتأكيد الحجز.

ثم سداد الرسوم المقررة للاختبار ومن ثم تأكيد حجز الموعد. رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي قيمة رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي الورقي 100 ريال سعودي.

قيمة رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي المتأخر الورقي 150 ريال سعودي.

قيمة رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي المحوسب 150 ريال سعودي. التسجيل في الاختبار التحصيليرسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي الوسوم

التسجيل في اختبارات التحصيلي يعد من اهم الاختبارات التي يتم اجرائها للطلاب من بعد مرحلة الثانوية حتى تأهله للمرحلة الجامعية وهو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلا في مقررات المرحلة الثانوية، ويقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم العلمي من المرحلة الثانوية، حيث يقدم الاختبارالتحصيلى باللغة العربية وسنوضح لكم بالتفصيل طريقة التسجيل في اختبارات التحصيلي والرسوم اللازمة لها. مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لمركز قياس الوطني الحكومي عن مواعيد التسجيل الاختبارالتحصيلى وهى كالاتي : يتم التسجيل في الفترة الأولي للطلاب من 1 فبراير 2021 وحتى 15 مارس 2021.

يتم التسجيل في الفترة الأولي للطالبات من 8 فبراير 2021 وحتى 15 مارس 2021.

التسجيل في الفترة الثانية للطلاب 1فبراير 2021 وحتى يوم 25 أبريل 2021.

التسجيل في اختبار الفترة الثانية للطالبات من يوم 8 فبراير 2021 وحتى 25 أبريل 2021. التسجيل في الاختبار التحصيلي قم بالدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

بعد ذلك قم باختيار الجدول الزمني للاختبارات.

اضغط على أيقونة “سجل الان” من الصفحة.

ثم ستنتقل إلى صفحة موقع مركز قياس الوطني.

في خانة اسم المستخدم قم بكتابة رقم السجل المدني.

بعد ذلك كتابة كلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على “تسجيل الدخول”.

ثم يتم الاختبارات المتاحة للتسجيل وقم باختيار الاختبار التحصيلي.

قم بتحديد نوع الاختبار ورقى أو محوسب.

انقر على “التسجيل” ثم قراءة الشروط والأحكام.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم انقر على أيقونة “التالي”.

قم مشاركة الموقع للتعرف على المراكز القريبة المتاحة.

اختيار المقر المراد لك لأداء الاختبارالمناسب .

حدد اليوم والتاريخ المناسب لأداء الاختبار.

ثم مراجعة البيانات للاختبار.

بعد ذلك اضغط على موافق لتأكيد الحجز.

ثم سداد الرسوم المقررة للاختبار ومن ثم تأكيد حجز الموعد. رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي قيمة رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي الورقي 100 ريال سعودي.

قيمة رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي المتأخر الورقي 150 ريال سعودي.

قيمة رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي المحوسب 150 ريال سعودي. التسجيل في الاختبار التحصيليرسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي

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