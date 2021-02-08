أفضل تطبيق شحن شدات ببجي مجانا في خطوات بسيطة جدا والحصول علي 600 شدة

أفضل تطبيق شحن شدات ببجي مجانا، والحصول علي 600 شدة في خطوات بسيطة للغاية، من خلال تطبيق ظهر مؤخرا لشحن ببجي والكثير من الألعاب إلكترونية، يتميز هذا التطبيق بسهولة التحميل حيث تجد التطبيق متوفر في متجر جوجل بلاي العربي دون الحاجة إلى تحويل متجرك إلي أمريكي كما يتوافر التطبيق علي ابل ستور بالنسبة لاجهزة الايفون، كما يمكنك تحميل التطبيق أيضا علي جهازك الكمبيوتر والتمتع بالخطوات البسيطة التي تتيح لك شحن شدات ببجي موبايل، حيث يتم تحويل الشدات مباشرة إلي id الخاص بجهازك، ننوه إليكم اعزائي القراء الأفاضل أن جميع فقرات المقال مرتبطة ببعض، لذا يجب عليك قراءة الفقرات من البداية حتي النهاية وإذا كنت بحاجة للمساعدة سجلها في التعليقات.



تطبيق شحن شدات ببجي يمكنك تحميلة علي جهاز الجوال الخاص بك من خلال الدخول علي متجر google play وكتابة تطبيق اسم هذا التطبيق ezcash ثم الضغط علي مربع البحث لا يستغرق التطبيق ثواني معدودة ويتم تحميل التطبيق علي هاتفك الجوال الذي يعمل بنظام تشغيل android أما إذا كان الهاتف التي تريد تنزيل التطبيق عليه ايفون هنا يجب عليك الدخول علي متجر ابل ستور وإعادة نفس الخطوات وبالنسبة للكمبيوتر يمكنك تحميل التطبيق بكل سهوله ويسر، يمثل هذا التطبيق طفرة كبيرة في عملية شحن شدات ببجي في الفترة الأخيرة بجانب موقع شحن شدات ببجي المجاني.

عند فتح تطبيق شحن شدات ببجي ezcash ستجد في القائمة الرئيسية للتطبيق انك بحاجة إلي عمليات التسجيل يمكنك التسجيل من خلال وضع البيانات التالية:

كتابة اسمك الأول.

كتابة اسمك الثاني.

كتابة الايميل الخاص بك.

كتابة رقم سري جديد.

إعادة كتابة الرقم السري مرة اخري.

بعد الانتهاء من عملية تحميل التطبيق والتسجيل في التطبيق ثم الدخول علي التطبيق إلي هنا فقد اقتربت من شحن شدات ببجي مجانا، حيث يعطي لك التطبيق بعد تحميل التطبيق والتسجيل 50 نقطة في رصيدك لم يتبقي سوي 7 خطوات لإنهاء عملية شحن شدات ببجي والتي جاءت كالتالي:



النقر علي القائمة الرئيسة لتطبيق ezcash. اختيار احد العروض المتاحة أمامك لحصد النقاط. ستجد اهم العروض التي تمكنك من الحصول علي الشدات مشاركة التطبيق علي face book أو علي تويتر. مع كل عملية مشاركة يرفع عدد النقاط في رصيدك. يمكنك زيادة الرصيد الخاصة بك في شحن pubg mobile من خلال العروض الأخري أو الألعاب. اهم الألعاب التي يمكنك من شحن شدات ببجي هي لعبة الخربشة scratch catch هي عملية بسيطة جدا، تقوم بخربشة المكعبات الموجودة أمامك وتري الجائزة بعد الخربشة هي مثل عملية خربشة كرش شحن الجوال. بعد تجميع اكبر عدد من النقاط من العمليات السابقة تقوم بتحويلها إلى شدات من خلال التطبيق أيضا.

إلي هنا قد انتهينا ونعدكم بتحديث المقال ووضع طرق جديدة للشحن واذا كنت ترغب في عدد معين في الشحن ضعه في التعليقات أو كان لديك استفسارات اخري سجلها لدينا اسفل مقال أفضل تطبيق شحن شدات ببجي مجانا.