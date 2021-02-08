رابط تحميل توكلنا للدخول إلى الأماكن العامة والأسواق مجانا 100%

رابط تحميل توكلنا للدخول إلى الأماكن العامة والأسواق، يبحث آلاف المواطنين بالمملكة السعودية على رابط تحميل توكلنا التطبيق الشهير، الذي يعد من التطبيقات المتداولة بكثرة التي يحتاج لها المواطنين، لأنه تطبيق مُعتمَد من وزارة الصحة بالسعودية، ويضم العديد من الخدمات الهادفة لزيادة وعي المواطنين، والتعرف على كل جديد يتعلق بفيروس كورونا بالمملكة السعودية، كما للتطبيق استخدام هام هو الحصول على تصريح إلكتروني للذهاب للأماكن العامة والتسوق.

تحميل تطبيق توكلنا

يتوفر تطبيق توكلنا لكل الهواتف الذكية حيث أن يمكننا تحميله على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو تعمل بنظام أيفون، ويمكن تنزيل تطبيق توكلنا مجانًا من جوجل بلاي للأندرويد أو تحميل تطبيق توكلنا من متجر آب ستور أيفون، وبعدها يمكن عمل حساب شخصي لنا على تطبيق توكلنا وإدخال كل البيانات المطلوبة، ومن أهمها:

الاسم الخاص بالمستخدم، ورقم الإقامة أو رقم الهوية.

جواز السفر الخاص بك والمكون من 12 رقم وحرف.

تاريخ ميلادك وتحديد موقعك الشخصي بواسطة الخريطة.

تفعيل حسابك عبر رمز التحقق، الذي يصلك بعد عملية إدخال البيانات بنجاح.

الإجابة على كل الأسئلة الصحية المعروضة بواسطة التطبيق.

خدمات تطبيق توكلنا

يقدم التطبيق عدة خدمات رقمية للمستخدمين من المواطنين، التي يستفيدوا منها بالإضافة إلى الحصول على تصريح وإذن للذهاب إلى التسوق وأيضًا للأماكن العامة، وأهم هذه الخدمات التالي: