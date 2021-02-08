لم يعرف الصياد الأميركي مارلي باب أنه اصطاد مخلوقا بحريا نادرا جدا، عندما أخرج شبكته من البحر، ليكتشف سرطان بحر أصفر اللون.
وبعد أن اصطاد باب سرطان بحر أصفر اللون، وهو أمر يحصل مرة كل 30 مليون مرة، قرر أن يتبرع به إلى مركز العلوم البحرية بجامعة نيو إنغلند في ماساشوستس.
ويكتسي السرطان الذي يعرف باسم "السرطان الكريستالي" باللون الأصفر، نتيجة طفرة جينية في البروتينات التي تغذي قشر الكائن البحري، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويولد هذا النوع من السرطانات بحالة تعرف باسم اللوسيزم، والتي تؤدي لتلون الجلد باللون الأبيض الأقرب للصفار، بشكل غير منتظم.
وقال علماء إن تغير لون السرطان للأصفر قد يكون كذلك بسبب التغير المناخي، الذي يؤدي لدفئ مياه المحيط وتغير لون الكائنات للون شاحب.
وبسبب لونه الأصفر، يعتبر السرطان الكريستالي أكثر عرضة لأن يكون فريسة لكائنات البحر، لأن اللون الأصفر المشع يجذب أنظار الحيوانات المفترسة إليه بسهولة أكبر.
وأكد فريق العلماء في جامعة نيو إنغلند أنهم لا ينوون إعادة السرطان الأصفر للمياه، وأنهم سيعتنون به في بيئة مناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصدفة.. أميركي يصيد كائنا بحريا نادرا بلون "غريب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.