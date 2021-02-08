فيديو .. محمد بن راشد يوجه رسالة مع اقتراب وصول مسبار الأمل للمريخ

جدة - نرمين السيد - وجاء فى رسالة بن راشد التى نشرها، عبر حسابه بموقع تويتر، وحسبما نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية، "بسم الله الرحمن الرحيم إخوانى وأخواتى أبناء شعب الإمارات.. وأبناء الأمة العربية والإسلامية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ، وسيكون التحدى الأكبر هو الدخول لمدار المريخ، 50 بالمئة من البعثات البشرية التى حاولت قبلنا لم تستطع أن تدخل المدار".

وأضاف بن راشد "ولكن أقول.. حتى إن لم ندخل المدار.. فقد دخلنا التاريخ.. هذه أبعد نقطة فى الكون يصلها العرب عبر تاريخهم.. أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتيين.. هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب.. بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب.. نسأل الله التوفيق فى الوصول لكوكب المريخ.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".